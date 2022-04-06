Ahmet Ağaoğlu: Kum saati tükenmedi ama…

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, nisan ayını çok büyük bir heyecanla karşıladıklarını belirterek, "Kum saati henüz tükenmedi ama vuslata çok az kaldı. Bu ay hepimiz için tarifi çok da kolay olmayan, yoğun duygular içinde geçecek" dedi.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi'nin nisan sayısında camia ve taraftarlara seslendi.

Ahmet Ağaoğlu, “Biliyorum ki her biriniz bahar hazırlıklarına erkenden başladınız. Kiminiz TS Club mağazalarımızdan aldı bayraklarını, kiminiz üzerine naftalin kokusu sinmiş eski bayrakları sandıklarından çıkardı. Bugünlerde kelimenin tam anlamıyla her yeri Bordo-Mavi'ye boyanmış halde görüyorum. Sadece Trabzon'da da değil; Urfa'dan Denizli'ye memleketin her köşesinde Trabzonspor bayrakları dalgalanıyor. Dahası, dünyanın dört bir yanına dağılmış Trabzonspor taraftarları, bulundukları şehirleri de Bordo-Mavi'yle süslüyorlar. Almanya'nın Köln şehrinde bir köprünün üstünde, Paris'te bir pastanenin girişinde, Fransa'da, İsviçre'de, Hollanda'da, Asya'da, Afrika'da, Amerika'da aklımıza gelen her yerde Bordo-Mavi renkleri gururla dalgalandırıyoruz” dedi.

“’Bize Her Yer Trabzon’ sloganı, alelade bir slogan değildir” diyen Ahmet Ağaoğlu, “Trabzon şehrinin ve Trabzonspor kültürünün tamamen kendi dinamikleri ve kendi karakteriyle ürettiği bir söylemdir. Tüm taraftarlarımızın sahiplendiği, tüm Türkiye'nin kabul ettiği bir gerçektir. Unutulmamalıyız ki Trabzonsporumuzun başarısı da bu sloganda gizlidir. Kendi değerlerimiz, kendi karakterimiz ve kendi felsefemizi dünya şartlarına adapte ettiğimizde hem saha içinde hem de saha dışında ne denli başarılar elde ettiğimizi sizler de görüyorsunuz. Bu tesadüf değil, bu bilgi, erdem ve tecrübenin hayata yansımasıdır” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Ağaoğlu, “Kulübümüzün gelecek vizyonunu, altyapıdan üstyapıya kadar yarınlarımızı planladık. Trabzonspor büyüyor, Trabzonspor güçleniyor, Trabzonspor çok daha güzel bir geleceğe sağlam adımlarla yürüyor. Bu yürüyüşte en çok dikkat ettiğimiz konu ise kulübümüzün kendi gerçekleridir. Biz gerçeklerimizi inkar etmedik, gerçeklerimizi yok saymadık. Biz gerçeklerimizi günün şartlarına ve evrensel gerçeklere adapte ettik. Yarın da bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Trabzonspor kendi olmaya, kendi gibi davranmaya, kendi gücü ve karakteriyle başarılar elde etmeye devam edecek” dedi.

Ahmet Ağaoğlu, sözlerini şöylem tamamladı:

“Bizim tek hedefimiz çocuklarımıza, gençlerimize ve gelecek nesillere çok daha güzel bir Trabzonspor bırakabilmektir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve şükranla anıyor, tüm ülkemizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir mutlulukla kutluyorum.”