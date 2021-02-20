Ahmet Ağaoğlu: Nisan ayından sonra maçların seyircili oynanması doğru olmaz

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.Mücadelenin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yükselen bir grafiklerinin olduğunu söyleyen Başkan Ağaoğlu, şunları söyledi:

“Özellikle Abdullah hoca geldikten sonra Galatasaray maçı hariç maç kaybetmedik. Kazanma alışkanlığı diye hocanın sürekli tekrarladığı bir şey vardı. O alışkanlığı edindi takım. Bugün pek pozisyon zenginliği olmayan bir maçtı. İki takım da dengeli oynadı. Maçın sonuna doğru Yusuf'un inanılmaz deparı, bireysel çabası skoru getirdi. Skorla birlikte de 3 puanı getirdi. Hoca gibi ben de puanları sayamıyorum. Sadece 4.'yüz, onu biliyorum. Maç maç bakıyoruz. Yenilmezlik serisi, galibiyet serisi bunlar da fazla bir şey ifade etmiyor. Puan kaybettiğiniz zaman o galibiyet serisinin bir anlamı olmuyor, tekrar sıfırdan başlıyorsunuz. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Bütün gücümüzle Fenerbahçe maçına konsantre olacağız. Takımda çok ciddi eksikler var. Ama aynı oranda Başakşehir'deki eksikleri de göz ardı etmememiz lazım. Zaten bu beklenen bir şeydi. Hem bu pandemi süreci hem de sıkıştırılmış lig ve sezona geç başlanması, neredeyse 3-4 günde bir maç oynanması bu oyuncuların fizik gücünü ve dayanıklılığını çok ciddi şekilde etkiliyor. Önümüzdeki maçlarda da buna benzer durumlarla karşılaşabiliriz. Bir taraftan da mutlu olduğum şey bu kadar sakatlığın ardından genç oyuncuların şans bulması. Bugün Kağan, herkes 18 yaşında diyor ama bana göre 17 yaşında. Lise son sınıf öğrencisi. Ama kendisinden çok şey beklediğimiz bir oyuncumuz. Bu tür maçlarda şans buluyor genç oyuncularımız. Bu işin sevindirici diğer bir tarafı da o. Bana göre de mükemmel oynadı ve uzatmalarda mutlak bir pozisyonu ayağıyla çıkardı. Ondan sonra Atakan giriyor, sol tarafta Faruk Can oynadı. Bu oyuncularımızın şans bulması açısından da baktığımız zaman U19 Ligi biliyorsunuz bir senedir oynanmıyor. U17 oynanmıyor, diğer alt ligler oynanmıyor. En azından bu genç oyuncularımızın bu tür maçlarda kadroda kendine yer bulması ve maç tecrübesi edinmesi, maç stresini üzerlerinden atması açısından olayın olumlu olarak değerlendireceğimiz tarafı o…”

“Nisan ayından sonra maçların seyircili oynanması doğru olmaz”

Nisan ayından sonra müsabakalara seyirci alınma düşüncesini de değerlendiren Ağaoğlu, şunları söyledi:

“Ligin çok önemli bir bölümünün seyircisiz oynandığı bir yerde nisan ayından sonra kalan maçların seyircili oynanması rekabet açısından baktığınız zaman çok doğru bir şey olmaz. Zaten pandeminin nasıl seyrettiğini görüyoruz. Aşı diyorsunuz; Türkiye geneline baktığınız zaman sinemalar kapalı, tiyatrolar kapalı, konser salonları kapalı, kafeler, restoranlar, kıraathaneler kapalı. Türk insanının şu anda tek eğlencesi futbol maçları. Sıkıştırılmış takvim dolayısıyla da nereden bakarsanız bakalım haftada hemen hemen bir gün bir naklen maç yayınlanıyor. Tek eğlence bu. Bu eğlencenin en önemli aktörleri de futbolcular. Yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı baktığınız zaman 5 bin aşıya tekabül ediyor, 100 takım üzerinden gidersek. Bu aşılanmaya tabii ki saygı duyuyorum. Öncelikler sağlık çalışanlarımız, güvenlik güçlerimiz, 60 yaş üstü. Ama bir şekilde 5 bin aşı temin edilebilirdi. Bugün takımımızda 13 oyuncu korona virüs dolayısıyla 2 hafta, 3 hafta yok. Bundan çok ciddi şekilde sıkıntı yaşadık. Ben daha 35 kişilik takım içerisinde bu virüsü kontrol altına alabilmiş değilim. Dolayısıyla bu sezonun böyle bitmesi spor kamuoyunun da TFF Başkanımız Nihat Özdemir'i bu konuda baskı altına almaması çok daha sağlıklı bir bakış açısı olur.”

“Kaç puan olduğumuzun farkında değilim”

Şampiyonluk yarışı için konuşmanın henüz erken olduğunu dile getiren bordo-mavililerin başkanı, “Kaç puan olduğumuzun farkında değilim, puana da bakmıyoruz. Kazandığımız maçlara bakıyoruz. Önümüzdeki maça konsantre oluyoruz. Bu ve benzeri şeyleri söylemek için çok erken. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar var. Trabzonspor da doğal olarak bu yarışın içinde olan ve olması gereken bir takım. Şu anda önümüzde bakıyoruz. Daha doğrusu önümüze bakıyoruz derken, önümüzdeki maça bakıyoruz. Lig bittiği zaman yolun bizi nereye götüreceğini hep beraber göreceğiz. Sezonu kimin, nerede tamamlayacağını hep birlikte göreceğiz. Ama şu sıkıntılı süreç içerisinde hoca bunu sürekli tekrarlıyor. Bizler de aynı şekilde tekrarlıyoruz; maç maç bakıyoruz. Bizim için artık Başakşehir maçı bitti, sonucu ne olursa olsun. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçını oynadıktan sonra önümüzde Kasımpaşa maçı var. O şekilde gidiyoruz. Şampiyonluk ve benzeri şeyler için farklı bir şekilde egzajere etmek doğru bir bakış açısı olmaz” dedi.

“Fenerbahçe maçında da ortaya farklı bir futbol çıkacağını zannetmiyorum”

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesini de değerlendiren Başkan Ağaoğlu, “Başakşehir ile oynadığımız maçın bizim için zorluk derecesi neyse Fenerbahçe maçının da zorluk derecesi aynı. Trabzonspor her maçı aynı ciddiyetle oynuyor ve aynı mücadeleyi ortaya koyuyor. Dolayısıyla Fenerbahçe maçında da ortaya farklı bir futbol çıkacağını zannetmiyorum” diye konuştu.