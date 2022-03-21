Ahmet Ağaoğlu: Tavrımız belli; fazla para

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, toplantı sonrasında yayın ihalesi hakkında soruları yanıtladı.

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Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu. Türk futbolunda sonucu merakla beklenen yayın ihalesi hakkında sorulan soruya Ağaoğlu, TFF’nin izleyeceği yol hakkında bilgilerinin olmadığını ifade ederken, birlik olarak fazla para istediklerini açıkça söyledi.

“TFF TOPLANTI YAPACAK”

“TRT, geçen hafta ihaleden çekildiğini söyledikten sonra bizim de önümüze farklı bir fotoğraf geldi. Neden çekildiği konusunda, TFF’nin de bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği konusunda bir bilgimiz yok. 28 Mart tarihinde TFF’de bir toplantı yapılacak.”

“FİKİR AYRILIĞI YOK”

“Kulüpler Birliği içerisinde fikir ayrılığına tanık olmadım. Anadolu kulüplerinin gelir kalemlerinin %80’i yayın. İhaleden en fazla geliri elde etmek istiyoruz. Bunu kim söylediyse, nereden duyduysanız, gerçekle örtüşmeyen bir ifade. Tavrımız belli; fazla para.”

TRABZONSPOR’UN ŞAMPİYONLUK YOLU

“Trabzonspor olarak, sürdürülebilir başarıdan yanayız. Allah nasip eder ve bu sezonu şampiyon olarak tamamlarsak, bizim için birçok şeyin başladığı noktada olacağız. Geldiğimiz bir nokta yok aslında… Matematiksel olarak yarış bitmeden, bitti demek mümkün değil. Spor tarihi, bu tip sürprizlerle doludur. Maç maç gidiyoruz. Henüz yolun sonuna gelmedik.”