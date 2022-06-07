Ahmet Ağaoğlu: TFF başkanlığı için ortak bir görüş ortaya çıkmadı

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genel kurul öncesi gerçekleştirilen 3 saatlik toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kulüpler Birliği’nde gerçekleşen toplantının ardından başkan Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri ile ilgili de görüşlerini belirten Ağaoğlu, ‘farklı düşüncelere sahip olan başkanlarımız var’ ifadelerini kullandı.

’48 SAATTEN FAZLA SÜRE VAR’

Genel kurul öncesinde Kulüpler Birliği olarak, başkanlarla yaklaşık 3 saat süren görüş alışverişinde bulunduklarını açıklayan Ahmet Ağaoğlu, TFF başkanlığı için şu an tek aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüplerin anlaşma sağlayamadığını belirterek, “Adayların resmi başvuru süresi 9 Haziran’da saat 17.00’de bitiyor, dolayısıyla 48 saatten fazla süre var. Başka adayların da çıkma ihtimali göz önüne alınarak, cuma günü tekrar bir araya gelerek, kesinleşmiş adaylar üzerinden tekrara değerlendirme yapmayı uygun gördük. Son gelişmeleri değerlendirip o doğrultuda kararlar alacağız veya kulüp başkanları kendi iradeleri doğrultusunda hareket edecek. Farklı düşüncelere sahip olan başkanlarımız var.”

‘SON DURUMU DEĞERLENDİRECEĞİZ’

”TFF, futbolun amir kurumu. Futbolu yöneten bir kurum, bu süreçle alakalı geçmişte yaşadığımız sorunları göz önüne aldığımızda tekrar aynı sorunları yaşamamak için başkanların tamamı çok büyük hassasiyet gösteriyor. Değişik düşünceler var, bunu saygıyla karşılıyoruz. Ama öncelikle perşembe günü aday başvuruları tamamlandıktan sonra 16 Haziran’a kadar tekrar bir araya gelip, son durumu değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

‘ACİL AKILCI ÇÖZÜMLER GEREKTİRİYOR’

Ülke futbolu adına çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Ahmet Ağaoğlu, “Gelirlerin düşmesi, kulüplerin içine düştüğü ekonomik sıkıntıların artarak devam etmesi, TFF Başkanı’nın istifa etmesi, ondan önce MHK ile ilgili sorunlar. Son 10 yılda pandemi hariç bu sıkıntıların olduğu bir süreç hatırlamıyorum. Bugün Türk futbolunun gelmiş olduğu nokta acil, akılcı çözümler gerektiriyor” dedi.