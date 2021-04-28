Ahmet Ağaoğlu: Uğurcan için 19 milyon Euro teklifi reddettik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Gelecek yıl ile ilgili takım planlamasından bahseden Ağaoğlu 2 oyuncu ile ön anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Milli kaleci Uğurcan Çakır’ın Avrupa’ya transferi ile ilgili de konuşan Ağaoğlu, ”EURO 2020 sonrası transferine karar verebiliriz” ifadelerini kullandı. İşte Ağaoğlu’nun açıklamalarından satır başları…

‘ÜST DÜZEY BİR TAKIMA TRANSFER OLMASINI İSTİYORUZ’

”Sezon sona ermeden Uğurcan Çakır için bir karar vermek istemiyoruz ki sezon EURO 2020 sonrasında bitecek. Ondan sonra transferle ilgili karar verebiliriz. Biz de, oyuncumuz da üst düzey bir takıma transfer olmasını istiyoruz.”

“19 MİLYON EURO TEKLİF VARDI”

”Inter’den resmi bir teklif almadık ama ilgilendiklerini duyuyoruz. Geçen sezon Uğurcan için iyi bir teklif aldık ancak büyük bir takım olmadığı için reddettik. Bonuslarla birlikte 19 milyon Euro teklif vardı. Bizim için her şey para değil, Uğurcan için de değil.”

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“SONRAKİ SATIŞTAN PAY”

”Uğurcan çok genç, biz sonraki satıştan yüzde 20-25 pay almak istiyoruz. Onu 14 yaşından beri tanıyorum. Başkan olduğumda daha deneyimli iki kalecimiz daha vardı ancak teknik direktörden Uğurcan’ı oynatmasını istedim. Fenerbahçe’ye karşı ilk maçına çıktı, çok iyi oynadı. Her geçen gün güçlendi. Onu göndermemiz bizim için kolay olmayacak. Uğurcan bence dünyanın en iyi kalecisi olabilir. Harika bir karakter, başarılı olma ihtimali yüksek. O da kendine inanıyor.”

“ALMAN, FRANSIZ VE İNGİLİZ TAKIMI”

”Bazı Avrupa kulüplerinden şu ana kadar direkt temaslar oldu. Bir Alman, bir Fransız ve bir İngiliz takımından teklif var. Benim cevabım, ‘Sezon sonunu bekleyelim’ oldu. Inter’in henüz resmi bir teklifi yok ancak başka bir İtalyan kulübü bir süre önce bize bir teklif göndermişti, üst düzey bir takım değildi.”