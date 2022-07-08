Ahmet Ağaoğlu’ndan bayram mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle bayram mesajı yayınladı.

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Trabzonspor Kulübü’nün resmi internet sitesinden yayınlanan mesajda camiaya birlik ve beraberlik mesajı veren başkan Ahmet Ağaoğlu, “Pandemi mücadelesi içinde hasretle geçen bayramlardan sonra öncelikle tüm taraftarlarımıza daha güzel günlerde beraber olmanın saadetini diliyorum. Kurban Bayramı paylaşmanın, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin bayramıdır. Biz camia olarak bu değerleri çok iyi biliyoruz. Birbiri ardına gelen başarılarımızın kaynağında da yaratmış olduğumuz bu birliktelik duygusu yer almaktadır. Ben Trabzonspor’da büyüttüğümüz dayanışma ruhunun tüm ülkeye yayılmasını canı gönülden diliyorum. Sevdiklerinizle bir arada; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz temennisi ile tüm camiamızın, taraftarlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.