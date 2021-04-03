Ahmet Ağaoğlu’ndan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan Çakır, yasadışı bahis, MHK, VAR…

BeIN Sports’ta yayınlanan beUnited programına konuk olan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türk futbolunun gündeminde yer alan konulara dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Trabzonspor’un mevcut durumuyla ilgili konuşan Ağaoğlu, maddi sorunlara da değindi. Geçen sezon yaşanan şampiyonluk yarışı için “Farklı faktörler devreye girdi” diyen Trabzonspor’un Başkanı, MHK ve VAR tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Öte yandan kaleci Uğurcan Çakır’ın transferiyle ilgili de net sözler sarf eden Ağaoğlu, korsan yayıncılığa ve yasadışı bahise de değindi. İşte Ahmet Ağaoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

“3 sene geçti ama kendi camiamız içerisinde 3 asır gibi algılanmaya başlandı. Yönetime geldiğimiz gün yüz yüze olduğumuz koşulların neler olduğu unutuldu. Bu zaten Trabzonspor'un sıkıntısı değil, Türk sporunun sıkıntısı. Yaşadığınız sıkıntıları yapılan yanlışları çok çabuk unuttuğunuz zaman ileriye dönük olarak yapacağınız hamlelerde de hata yapma şansınız ya da şanssızlığınız artıyor. Geldiğimiz zaman bunu defalarca ifade ettik.”

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“HAZMEDEREK GİTMEMİZ GEREKİYOR”

“Bu 3 yıllık süreç içinde Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupa'yı aldık. Teneke kupa muamelesi yapıldı. Son 10 sene içerisinde bu kulübün kapısının içeriye bırakın kupa girmesini, 4 sene önce borçlarından dolayı müzesindeki kupalarına haciz gelen bir kulüptük. Onun için bazı şeyleri hazmede hazmederek gitmemiz gerekiyor. O yüzden gerçek Trabzonspor taraftarı, Trabzonspor sevdalıları çok iyi niyetliydi. Ama doğal olarak başarıyı kovalayan başarıyı arzulayan başarıya aç bizim camiamız.”

“TRABZONSPOR’UN KİMSEYE BORCU YOK”

“Trabzonspor'un geliri 100 ise Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 400, Beşiktaş'ın 350. Zaten borçlara bakarsanız, borçlar da aynı oranda. Trabzonspor'a bakarsanız 850-860 milyon lira borcu var. Diğer kulüplerimize baktığımız zaman 3-4 milyarlar telaffuz ediliyor. Bugün itibarıyla Trabzonspor'un hiç kimseye bir kuruş borcu yok. Vadelenmiş borçları var. Oyuncuların maaşları ayın birinde yatar. Ayın biri hafta sonuna denk geliyorsa ay tamamlanmadan, yani cuma günü yatar. Primleri asla ikinci maça kadar uzamaz. Bizden önceki dönemde ödenmemiş menajer komisyonu 17 milyon Euro’ydu. Şu andaki Trabzonspor kadrosunun maliyeti de 17-18 milyon Euro. Taraftarlarımız bizi çok eleştiriyor. Şu anda 1.5 milyon Euro tavan ücret, onu da alan 2-3 oyuncumuz var. Trabzonspor onun dışında bir ücret ödeyemez oyuncusuna. Trabzonspor, bu mali politikasından taviz vermediği sürece bu borcu rahatlıklar öder.”

“UĞURCAN GİTMEK İSTEMEDİ”

“Uğurcan Çakır ile yapılan her iki teklifi de Uğurcan'la konuştuğumuz zaman, bir değerlendirme yaptık ve çocuğun kendisi de gitmek istemedi. Benim değerim bu değil dedi. Orada da kendisi çok dik ve kulüp tarafında, uzlaşıcı durdu. Geçen seneki teklifler bizim beklentimizin yüzde 30 altındaydı, şu anda yapılan teklifler beklentilerimizle uyuşuyor.”

Uğurcan Çakır Ahmet Ağaoğlu: “Gelen iki teklif üzerine Uğurcan’la da konuştuk, ‘Benim değerim bu değil.’ dedi. Dik, uzlaşıcı ve kulübün tarafında durdu. Oyuncu, alıcı kulübün yanındaysa eliniz bir hayli zayıflıyor. Şu an konuşulan rakamlar beklentimizle örtüşüyor.” pic.twitter.com/z3gx4TBnsc — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 2, 2021

“FARKLI FAKTÖRLER DEVREYE GİRDİ”

“Kaybedilen bir şampiyonluk var ve kaybedilen şampiyonluğun 6-7 nedenin birisi de teknik heyet. 2019-20 sezonunda lig sıralaması, takımların gerçek gücü oranında şekillenmedi. Farklı faktörler devreye girdi, bunu dillendirdikten sonra hak mahrumiyeti cezası aldık. Sıkıntının en büyüğü orada. O durumda Hüseyin Çimşir değil, İdris veya Dursun’la da o yola girseydik, karşılaşacağımız problem ve sıkıntılar, bana göre yine aynı olacaktı.”

Geçen sezon kaçan şampiyonluk Ahmet Ağaoğlu: “Kaybedilen bir şampiyonluk var ve kaybedilen şampiyonluğun 6-7 nedenin birisi de teknik heyet. 2019-20 sezonunda lig sıralaması, takımların gerçek gücü oranında şekillenmedi. Farklı faktörler devreye girdi.” pic.twitter.com/oW7fofHaA1 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 2, 2021

MHK VE VAR TARTIŞMALARI

“Son iki senede kaç MHK değişti? Tartışmalar bitti mi? Bitmedi, sistem bozuk. Sürekli fiş değiştiriyorsun ama prizde elektrik yok. Kulüp başkanları, Federasyon’un kurulları oluşurken içeriye bir adam sokma çabası içinde olmamalı. Bütün kurullar, seçimle göreve geldiği takdirde bağımsız olduklarını düşünebiliriz. Kendi seçtiğimiz şeylere kendimiz karşı çıkamayız. Ondan sonra belki çok daha farklı şeyleri tartışmaya başlayacağız.”

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“VAR’ı da aldık, teknolojiyi kendimize uydurduk. VAR’a da eyyam yaptırmaya başladık. 15 günde önce VAR’ın takdirindeydi, şimdi hakem takdirinde. VAR protokollerinin 15 günde bir değiştirilmesi çok yanlış. VAR'ın yönetmeliği ile o kadar oynadılar ki… İşte bu dirsek biliyorsun faul, sarı kart bilmem ne. Ceza sahası içerisinde penaltı. İşte efendim 15 gün önce değişen yönetmeliğe göre, VAR buna müdahale edemiyor. Niye değiştiriyorsun 15 gün önce?”

VAR ve hakemler Ahmet Ağaoğlu: “VAR’ı da aldık, teknolojiyi kendimize uydurduk. VAR’a da eyyam yaptırmaya başladık. 15 günde önce VAR’ın takdirindeydi, şimdi hakem takdirinde. VAR protokollerinin 15 günde bir değiştirilmesi çok yanlış.” pic.twitter.com/KD6X6u0arB — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 2, 2021

“KULÜPLERİMİZ BİR ENTERESAN”

“Birlik olun, birlik olalım, birlikte hareket edelim. Kulüplerimiz çok enteresan, biz de dahil. Maç bitiyor, canınızı sıkan bir şey varsa geçiyorsunuz kameraların karşısına ‘Adalet istiyoruz, doğru yönetim istiyoruz, haksızlıkların önüne geçilmesini istiyoruz…’ Kulüpler Birliği toplantısında dedim ki, galiba hepimiz bunu istiyoruz. Hepimiz adalet istiyorsak, hepimiz futbolun bir düzen içerisinde, adil rekabet kuralları içerisinde oynanmasını istiyorsak o zaman birlikte hareket etmemiz gerek.”

“YASADIŞI BAHİS VATAN HAİNLİĞİYLE EŞDEĞER”

“Ülke sporunun en önemli iki gelir kaynağı var. Biri İddaa. Buradan elde edilen gelir aynı zamanda diğer amatör branşların bütçelerinin de yüzde 80’ini, yüzde 90’ını oluşturuyor. Son derece önemli. Bununla alakalı daha önce şöyle bir ifade kullanmıştım. Bu yasadışı bahis bana göre vatan hainliği ile eşdeğerdir. Ülke sporunun altyapısının en önemli gelir kaynağı bir şekilde hortumlanıyor. Basketbol, voleybol, güreş, atıcılık, tekvando, 62 federasyonun bir yıllık bütçesinin yüzde 80’i, 90’ı Spor Toto’dan geliyor. Bu gelirin yasadışı yollarla hortumlanması, vatan hainliği ile eşdeğer demiştim. Ülke gençliğinin spor yapması için ayrılan kaynak bir tarafa hortumlanıyor. Aynı şeyi korsan yayıncılık için de söylüyorum. Taraftarların belki kolayına geliyor. Ücret ödemeden, bedel ödemeden yayın seyrettikleri zaman. Anadolu kulüplerinin sabit gelirlerinin yüzde 80, 90’ı. Trabzonspor Kulübü’nün gelirinin %60'ı. Bu tür yayınlar izlendiği zaman oluşan gelir kaybı… Bunu izleyen taraftar şunu sormayacak, ‘Şu oyuncuyu niye almadınız, 100 bin euro fazla verseydiniz’ demeyecek. Yayıncı kuruluş para kaybedince, kulüpler olarak biz de aynı oranda para kaybediyoruz. Bu aradaki açığı kimse karşılamıyor. Yüzde 30’a varan bir kayıp var. Çok önemli bir açık. Bu yüzde 30’luk kayıbı kimse getirip kulüplere buyrun alın demiyor. O orada korsan yayın izlendiği sürece kulüplerin gelirlerinde de aynı oranda düşüş meydana geliyor.”