Ahmet Ağaoğlu’ndan Fenerbahçe maçı sonrası patlama ‘Uzaydan bile penaltı…’

Süper Lig’in 27’inci haftasındaki kritik derbide Fenerbahçe Trabzonspor’u Pelkas’ın golüyle 1-0 mağlup etti. Müthiş bir heyecana sahne olan maçta yaşanan penaltı tartışmaları ile ilgili maç sonu açıklamalarda bulunan bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu sert ifadeler kullandı.

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya yüklenen Ağaoğlu, ”Bakasetas’a yapılan harekete uzaydan baksanız bile çok net penaltı” ifadelerini kullandı. İşte Ağaoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

‘HERHALDE UĞURLU BİR HAKEM’

“Yaşar Kemal Uğurlu, herhalde uğurlu bir hakem. Geçen seneden beri çok sıkıntılı maçlar yönetiyor. Gerçekten bu kadar yetenekli hakemse bizim maçımızın haricinde her maça versinler. İyi oynamadık ama hakem maçın önüne geçmemeli.”

‘GİTSİN KİME UĞURLU GELİYORSA ONLARI YÖNETSİN’

“Valencia’nın Bakasetas’a yaptığı harekete uzaydan baksanız bile çok net penaltı. Ekuban’ın da pozisyonu var. Ekuban’a ilk hareketinde sarı kart gösteriyor. Birileri için iyi ve uğurlu bir hakem olabilir ama gitsin kime uğurlu geliyorsa onları yönetsin.”

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‘ÇEKMEDİĞİMİZ KALMADI’

“Geçen seneden beri Yaşar Kemal Uğurlu’dan çekmediğimiz kalmadı. Bu kadar hatayı üst üste bizim maçta yapıyorsan, yapacağın bir şeyler var. Ya gidip kendini eğiteceksin ya da bu işi bırakacaksın. Hakem, bu maçın önüne geçti. 6 haftalık seri bunlar bir şey ifade etmiyor. Önümüzdeki Kasımpaşa ve Alanya maçlarını kazanmak istiyoruz. Hakemlerle ilgili konuşmaktan sakındık. Kazandığımız maçlarda da hakem hataları vardı.”

‘SAFLIĞIN BİRAZ ÖTESİNE GEÇER’

“Kötü oyun bizim problemimiz. Biz kendi problemlerimizi çözeriz. Bu kadar önemli bir maçta hakemin vermiş olduğu kararları da masumane bir hata olarak görmek de saflığın biraz ötesine geçer.”

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”7 haftalık seri, 8 haftalık seri geçen hafta maç çıkışında söylemiştim. Bunlar bir anlam ifade etmiyor. Bir maçta puan kaybederseniz sıfırdan başlarsanız. İyi giden grafiğimiz vardı. İyi puanlar topladık. Yarışın içerisine girdiğimizi de söyleyebilirim. Bir maçla kaybedilen 3 puan ile biz bu yarışın gerisinde kaldık diye düşünmek pek doğru bakış açısı olmaz. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Ondan sonra Alanya maçı var. Yine maç, maç, bugün oynadığımızdan daha iyi oynamalıyız. Bunu yapacak gücümüz var. Bunu yapacak oyunculara ayaklara sahibiz. Dolayısıyla karaları bağlamamak lazım. Ama dış faktörlerin de maçın sonucuna, neticesine etki etmesi o da hoş bir şey değil.

‘BEYANAT VERMEKTEN KAÇINDIK’

”Uzun zamandır, hakemlerle alakalı yorum yapmaktan kaçındık. Hakemlerle alakalı beyanat vermekten kaçındık. Kazandığımız maçlarda da hakem hataları vardı. Bunların bir şekilde düzeleceğini, bir şekilde eğitimden olsun, değerlendirmelerle olsun, düzeleceğine olan inancımızı da sonuna kadar muhafaza ettik. Bireysel olarak bugün ben konuşuyorum. Geçmişte, bir başka kulüp başkanı konuştu. Hemen hemen her maç çıkışında bir kulüp başkanı ve yöneticisi, takımın hocası teknik direktörler bireysel olarak bunu dile getiriyorlar. Gündeme getiriyorlar. Ama değişen bir şey yok.”

‘4 MHK DEĞİŞTİR AYNI ŞEYLERİ KONUŞUYORUZ’

”Ben yanılmıyorsam Gazişehir maçında sonra şunu söylemiştim? Bizim yönetimimiz göreve geldiğinden bu yana 4 MHK değişti. 4 MHK değişmesine rağmen bütün bunlar konuşuluyorsa demek ki sıkıntı MHK'de değil. 4 MHK değişiyorsa hala biz aynı şeyleri konuşuyorsak, o zaman yanlış çok farklı bir yerde. Biz yanlışın üzerine, sistemsel olan yanlışın üzerine gideceğimize bireysel hataları veya verilen kararları yine bireysel olarak eleştiriyoruz. Bu konuda çok iyi düşünmemiz lazım. bütün kulüp yöneticilerini, Kulüpler Birliği’nin…”

‘BİRLİKTE HAREKET ETMEMİZ LAZIM’

”Ben burada bireysel olarak tepki koyuyorum. Doğal olarak maçın sonucunda Fenerbahçe kulübü memnun. Yarın aynı şekilde Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın veya bir başka takımın başına geldiğinde aynı şekilde onlar aynı tepkiyi gösterdiklerinde son 20 senedir değişen bir şey yok. O zaman gerçekten bir tepki koyacaksak, bu konuyla alakalı dürüstçe bir sıkıntımız varsa bunun tepkisini hep birlikte koymamız lazım. Sistemde değişmesi gereken şeyler varsa ki kesinlikle var. O zaman birlikte hareket etmemiz lazım”