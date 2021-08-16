Ahmet Ağaoğlu’ndan şampiyonluk sorusuna cevap: Öyle bir yere yapıştırırlar ki…

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu sezonun açılış maçında Yeni Malatyaspor karşısında alınan 5-1'lik galibiyeti değerlendirirken şampiyonluk üzerine gelen soru üzerine çarpıcı bir ifade kullandı.

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Trabzonspor, Süper Lig’in ilk haftasında Yeni Malatyaspor’u 5-1 mağlup etti. Yeni transferlerin göz doldurduğu maçta Gervinho ve Marek Hamsik Trabzonspor kariyerlerinin ilk gollerini atarak güzel bir başlangıç yaptı. Maçın ardından, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin “Trabzonspor ve Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adaylarından” şeklinde sorusu üzerine konuşan Ahmet Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı;

‘DİĞERLERİ NE YAPACAKMIŞ?’

“Diğerleri ne yapacakmış abi? Böyle soru sormayın ya. Trabzon ve Beşiktaş ligin en büyük adayı… Diğerleri ne yapacak? 2. 3. Lig'e mi oynayacak? Çok erken. Bugün bunu konuşmak için o kadar erken ki… Bana göre hakikaten uzak yorumlar. Ama şunu her zaman söyledik; Trabzon'un mücadelesi şampiyonluk mücadelesi. Ama rakiplerimize de saygı göstermemiz lazım. Göstermediğimiz anda öyle bir yere yapıştırırlar ki neye uğradığınızı şaşırırsınız. Ligin ilk maçını kazandık, o kadar.”

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‘TRANSFERLERDEN ŞAHSIM ADINA MEMNUNUM’

Bir başka gazetecinin Ağaoğlu’na yeni transferleri sorması üzerine Trabzonspor Başkanı: “Uzun bir sürecin sonunda gerçekleşen transferler bunlar. Uzun analizler sonucunda kulübün de finansal ve ekonomik dengeleri doğrultusunda yapılan transferler. Transferleri erken gerçekleştirmenin ne kadar önemli olduğunu son 3 maçta gördük. Yeni oyuncuların yüzde 70-80 oranında katkı aldık. Cornelius ve Hamsik de belki antrenman eksikliği olabilir. Peres de katkı verdi. Transferlerden şahsım adına oldukça memnunum” diye konuştu.

‘ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE Mİ KURA ÇEKTİK DEDİK’

UEFA Konferans Ligi’nde oynanacak Roma maçını da değerlendiren Ahmet Ağaoğlu sözlerini şöyle tamamladı; ”Skor aldatmasın. Yeni Malatyaspor henüz hazır değil. Biz sezonu erken açtık. Ön elemede oynadığımız maçlar bizim için artı ve avantaj. Neresinden bakarsak bakalım, farklı bir galibiyet. Sezon başlangıcı için iyi bir maç. Roma, çok zor bir kura. Abartmıyorum, Şampiyonlar Ligi’ne mi kura çektik dedik. Oynanmamış bir maçın sonucunu tahmin etmek kolay değil. Artık rakip Roma veya bir başkası, geçmek zorunda olduğumuz bir rakip. Zor bir maç ama Molde'yi geçtiğimiz gibi, Roma'yı da geçeriz. O günün koşullarına bağlı.”