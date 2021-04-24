Ahmet Ağaoğlu’ndan transfer ve Abdülkadir Parmak açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Karagümrük’ü 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu maçla ilgili olarak yaptığı yorumda “Haftalar sonra gelen galibiyet neşemizi yerine getirdi. Sıkıntı vardı, enteresan alışkanlıklarımız var. İlk göreve geldiğimizde 26-27 direkten dönen top, geçen yıl son dakikalarda kaybedebilen puanlar. Bu senede 5 haftalık beraberlik serisi..” ifadelerini kullandı.

‘TEMASLARIMIZIN DEVAM ETTİĞİ 2-3 OYUNCU VAR’

Anlaşmaya yakın oldukları oyuncular olduğunu belirten Ağaoğlu, “Sezon sonunda oyuncunun sözleşmesi bitse dahi, bir Türk kulübünde oynuyorsa, ön anlaşma bile yok. Yurt dışında sadece ön anlaşma imzalama şansına sahipsiniz. Ön anlaşma bir anlam ifade etmiyor ama anlaşma aşamasına geldiğimiz 2-3 oyuncu var, temaslarımızın devam ettiği 2-3 oyuncu da var. Amacımız, hazırlık kampı başlarken tam kadro olarak maça başlamak. Hocanın ve izlemenin talepleri doğrultusunda belirli noktaya geldiğimiz oyuncular var” dedi.

Ayrılıklar olup olmayacağı sorulan başkan, “Teklifler var, menajerler vasıtasıyla gelenler var, izlemeye gelen kulüpler var ama önce alacaklarımızı alalım, satacaklarımıza sonra bakarız düşüncesi içindeyiz. Şu anda stratejimiz bu” ifadelerini kullandı.

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‘GALATASARAY MAÇI SONRASI DİSİPLİNSİZ HAREKETLERİNDEN DOLAYI…’

Kadro dışı bırakılarak 125 Bin TL para cezası verilen Abdülkadir Parmak ile ilgili soruya Ağaoğlu, “Hocamızın raporu ve talebi doğrultusunda ceza söz konusu. Kısa olarak basınla paylaştık. Galatasaray maçı sonrası disiplinsiz hareketlerinden dolayı verilen bir ceza. Artık süreç gösterecek nasıl bir tasarruf olacağını. Hocanın bir talebi doğrultusunda, kulübün disiplin talimatları doğrultusunda gereken ceza uygulandı” şeklinde yanıt verdi.