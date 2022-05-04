Ahmet Ağaoğlu’nun çağrısına ilk yanıt yönetimden geldi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 1 milyar TL'lik çağrısına ilk yönetim kurulu yanıt verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trabzonspor Yönetim Kurulu, stadyumun önüne yapılacak olan şampiyonluk anıtı için karar almıştı.

İsmini veya şirketinin ismini ölümsüz hale getirmek isteyenler 1 milyon TL karşılığında bu anıtta isimleri yer alabilecek. Hedef bin Trabzonspor taraftarına ulaşıp 1 milyar TL gibi astronomik bir gelir elde etmek. Geçtiğimiz günlerde Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun yaptığı bu çağrıya ilk yanıt ise yönetim kurulundan geldi.

Başta Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsetdin Hancı ve Esat Emanet 1’er milyon TL’lik bağışta bulunarak çağrıya katılan ilk isimler oldu.