Ahmet Çakar beraat etti! Şikayetçi Rıdvan Dilmen için şok iddia

Yorumculuk yaptığı televizyon programında eski milli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen’e “cinlik yapıyorsun, azıcık kafan olsa, öyle bir iblislik yapıyor ki” şeklinde ifadeler kullanan Ahmet Çakar'ın sözlerini mahkeme hakaret saymadı. Mahkeme suça konu sözleri eleştiri sınırları içinde bularak Çakar'ın beraatine karar verdi.

Hayati ARIGAN

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İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Ahmet Çakar avukatı Esennur Ezgi ile katıldı. Şikayetçi Rıdvan Dilmen'i ise avukatları temsil etti.

“MAFYA GÖNDERMEYİ BIRAKSIN”

Sanık Ahmet Çakar şikayetçiye hakaret etmediğini dile getirerek “Eğer hakaret etmek isteseydim veya yıpratmak isteseydim, kendisinin 14 yıl önce kız arkadaşını dinlettiği şeklinde soruşturmayı gündeme getirirdim. Bundan sonra bu dosyayı da açacağım. Bana ve arkadaşlarıma mafyayı göndermeyi bıraksın” dedi.

SAVCILIK MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı mütalaasında sanığın ifadelerinin şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp, eleştiri niteliğinde olduğu gerekçesiyle beraatini talep etti. Rıdvan Dilmen'in avukatı Serdar Ölmez mütalaaya katılmadıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

“ADALETE GÜVENİYORUM”

Duruşma da son sözü sorulan Çakar daha öncede Dilmen'e karşı hakaret suçundan 42. Asliye Mahkemesi'nde yargılandığını ve o davadan da beraat ettiğini söyleyerek “Adalete güveniyorum, ben masumum beraatimi talep ediyorum” dedi.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Mahkeme sanığın üstüne atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle beraatine karar verdi.

“BUNDAN SONRA BEN YARALI ASLANIM”

Duruşma çıkışında Ahmet Çakar yaptığı açıklamada, ”Rıdvan Dilmen'in bu herhalde beşinci şikayeti falan yine beraat ettik. O zannetti ki beni yıldıracak, sindirecek ama bundan sonra ben yaralı aslanım artık. Dünyanın en kötü en tehlikeli hayvanı yaralı aslandır. Ya aslanı tam öldürecekti yaralı bıraktım mı sıkıntı. Zaten burcumda aslan, onun burcuda aslan” dedi.

İDDİANAME

İddianamede bir televizyon kanalında 30 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan futbol programında şüpheli Ahmet Çakar'ın Rıdvan Dilmen'i hedef alarak hakaret suçunu içeren ifadelerde bulunduğu belirtildi. Çakar'ın Dilmen'e yönelik “cinlik yapıyorsun, sen anlasan zaten azıcık kafan olsa, öyle bir iblislik yapıyor ki” şeklinde ifadeler kullandığı belirtilerek hakaret suçundan cezalandırılması istenmişti.