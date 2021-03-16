Ahmet Çakar hakkında savcılığa başvuru

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski hakem Ahmet Çakar’ın faal bir hakemle görüşme yaptığı iddiasıyla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

“Televizyon yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, faal bir hakemle görüşme yaptığını iddia ederek, bir süredir hakem camiasını töhmet altında bırakan açıklamalarda bulunmaktadır.

Açıklamalarında herhangi bir somut kanıt sunmayan Ahmet Çakar, görüşme yaptığını iddia ettiği hakemin ismini açıklamayacağını defalarca vurgulamıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Çakar’ın müteakip defalar gündeme getirdiği iddialarla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunmuştur.”

“İŞKENCE YAPSALAR AÇIKLAMAM”

Ahmet Çakar, Beyaz TV’de yorumculuk yaptığı programda faal bir hakemle görüştüğünü ve hakemin kendisine “Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar” dediğini iddia etmişti.

Hakemin ismini açıklamayacağını da belirten Ahmet Çakar “Bana işkence yapsalar bile ben bu hakemi satmam, ismini vermem. İsmi de önemli değil” demişti.