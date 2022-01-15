Ahmet Çalık, Adana’da anıldı
Adana Demirspor - Yukatel Kayserispor maçının 6. dakikasında taraftarlar, hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık anısına sahaya karanfil attı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Maçın 6. dakikasında mavi-lacivertli takımın taraftarları trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un oyuncusu Ahmet Çalık'ı unutmadı.
Taraftarlar, Çalık anısına sahaya karanfil attı.
Dakika
#AhmetÇalık Seni Asla Unutmayacağız. pic.twitter.com/IrNbrN6mzE
— Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 15, 2022