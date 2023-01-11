Ahmet Çalık mezarı başında anıldı
Eski milli futbolcu Ahmet Çalık, vefatının 1. yılında Elmadağ'daki mezarı başında anıldı.
Ankara’da geçen yıl geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık, ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Merhum futbolcunun Elmadağ ilçesinde bulunan aile mezarlığında yapılan anma programına, MKE Ankaragücü futbolcusu Taylan Antalyalı, mahalle arkadaşları, ailesi ve akrabaları katıldı. Anma töreninin ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi. Baba Ali Çalık ve aile bireyleri, gelen misafirlere ikramda bulundu.
Mezarının başında bulunan ağaca Ahmet Çalık’ın futbol oynadığı takımların formaları asıldı.
Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022’de Konyaspor forması giydiği dönemde, Konya’dan Ankara’ya dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Çalık’ın kullandığı araç, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken, Gölbaşı Hacılar mevkiisinde kontrolden çıkıp şarampole devrilmişti. (AA)