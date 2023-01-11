SPOR
Abone Ol

Ahmet Çalık mezarı başında anıldı

Eski milli futbolcu Ahmet Çalık, vefatının 1. yılında Elmadağ'daki mezarı başında anıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ahmet Çalık mezarı başında anıldı

Ankara’da geçen yıl geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık, ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Merhum futbolcunun Elmadağ ilçesinde bulunan aile mezarlığında yapılan anma programına, MKE Ankaragücü futbolcusu Taylan Antalyalı, mahalle arkadaşları, ailesi ve akrabaları katıldı. Anma töreninin ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi. Baba Ali Çalık ve aile bireyleri, gelen misafirlere ikramda bulundu.

Mezarının başında bulunan ağaca Ahmet Çalık’ın futbol oynadığı takımların formaları asıldı.

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022’de Konyaspor forması giydiği dönemde, Konya’dan Ankara’ya dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Çalık’ın kullandığı araç, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken, Gölbaşı Hacılar mevkiisinde kontrolden çıkıp şarampole devrilmişti. (AA)

Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık unutulmuyorİlginizi ÇekebilirTrafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık unutulmuyorGalatasaray antrenmanında Ahmet Çalık unutulmadıİlginizi ÇekebilirGalatasaray antrenmanında Ahmet Çalık unutulmadı
X Reklam