Ahmet Çalık’ın futbolla geçen hayatı

Çocuklukta hayali başarılı futbolcu olmak olan Ahmet Çalık, yeteneğiyle A Milli Takım forması giyip Galatasaray'da Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 2020'de transfer olduğu Konyaspor'da ise başarılı performansıyla dikkat çekiyordu.

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Ankara’da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık’ın hayatı futbolla geçti.

26 Şubat 1994’te Ankara’da dünyaya gelen Ahmet Çalık, 2004 yılında 10 yaşındayken futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. Gençlerbirliği altyapısında geçirdiği 7 senenin ardından 2011 yılında Ankara’nın köklü kulübü ile profesyonel sözleşme imzalayan Çalık, A takım bünyesine katıldı.

FENERBAHÇE MAÇINDA SÜPER LİG’LE TANIŞTI

Az sayıda da olsa A takımla maça çıkan, genel olarak ise A2 takımında forma giyen Ahmet Çalık, 2012-2013 sezonunda 21 Nisan 2013’te oynanan Fenerbahçe karşılaşması ile ligde ilk kez A takım formasını giydi.

2015-2016 sezonunda kaptanlık görevini aldığı Gençlerbirliği’nden, 2016-2017 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray’dan aldığı teklif ile ayrılan Çalık, sarı kırmızılı formayı sırtına geçirdi.

2 AY ÖNCE KONYASPOR İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME YENİLEMİŞTİ

Galatasaray’da istediği performansa ulaşamayan Çalık, 4 Ekim 2020’de Konyaspor’a transfer olarak, kariyerinin son yıllarını ise bu takımda geçirdi ve önemli başarılara imza attı. Ahmet Çalık, 26 Kasım 2021’de Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme yenilemişti.

8 KEZ AY-YILDIZLI FORMAYLA GÖREV YAPTI

Milli takımda alt yaş gruplarında birçok kez forma giyen Çalık, 17 Kasım 2015’te dönemin A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından kadroya dahil edilirken, 21 yaşında ay-yıldızlı formayı ilk kez sırtına geçirdi. A Milli Takım’da toplamda 8 maça çıkan Ahmet, 1 de gol kaydetti.

TRAFİK KAZASI SONUCU HAYATA VEDA ETTİ

Bugün saat 09.00 sıralarında Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi’nde meydana gelen kazada Ahmet Çalık’ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Araçta yalnız olan Ahmet Çalık, 27 yaşında hayata gözlerini yumdu.