Ahmet Dursun: Aboubakar gelirse…

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, siyah-beyazlı takımın Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katması durumunda yüzde 80 şampiyon olacağını söyledi.

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Beşiktaş forması altında uzun yıllar mücadele eden ve 100. yılda yaşanan şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Ahmet Dursun, siyah-beyazlı takımın bu sezonki performansını değerlendirdi.

Hollandalı futbolcu Wout Weghorst’un ayrılığının ardından daha iyisinin geleceğine inandığını da söyleyen Dursun, “Eğer Aboubakar gelirse, çok iddialı konuşmayayım ama yine de Beşiktaş yüzde 80 şampiyon olur diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

“KESİNLİKLE BANA GÖRE BEŞİKTAŞ’IN SANTRAFORU DEĞİL”

Weghorst ile Aboubakar arasında tercih yapması durumunda Aboubakar’ı seçen Ahmet Dursun, “Burada 100 kişiye sorsanız herhalde 98'i Aboubakar der. Ben de doğal olarak Aboubakar diyorum. Weghorst'un belki gol katkısı olmuş olabilir ama kesinlikle bana göre Beşiktaş'ın santrforu değildi. Gomez gelmiş, Aboubakar gelmiş bu takıma… Kötü bir isim demiyorum ama beklediğimizin altında bir isimdi. Normal bir performans gösterdiğini düşünüyorum. İnşallah Aboubakar gelir, temennimiz o. Bazen bir oyuncu bir takımda çok şey değiştirebilir. Aboubakar da bu oyuncuların başında geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

“FAZLA ŞANSI YOKTU”

Beşiktaş’ın bu sezon inişli çıkışlı bir grafiği olduğunu belirten Ahmet Dursun, şu ifadeleri kullandı:

“Takım bir ara Valerien Ismael'le kötü başlayıp sonra güzel bir seri yakalamıştı. Beşiktaş'ta hoca olmak kolay değil. Güçsüz şekilde gelince bu daha da zor. Valerien'i küçümsemek için söylemiyorum bunu. Çok ciddi bir kariyeri olmadığı için fazla şansı yoktu. Ben hatta sezon başında başka bir hocayla anlaşılır diye düşünmüştüm ama olmadı. Bence yapılan hata oradaydı. Şimdi Şenol hoca geldi ve inançlar, umutlar fazlalaştı. Tabii ki o da tam olarak takımı oturtamadı. Zaten takımı da o kurmadı. İstediği transferler vardır mutlaka. Onlar nasıl değerlendirilecek göreceğiz. Ama Galatasaray da kötü başlamıştı ancak şu anda çok iyi durumda.”

Beşiktaş’ın hücum hattında önemli isimlere sahip olduğunu söyleyen ve Galatasaray’ın yakaladığı gibi bir tempoya ulaşması gerektiğini ifade eden Ahmet Dursun, siyah-beyazlı ekibin hücuma hızlı çıktığını ve her maçta birçok gol pozisyonuna girdiğini belirtti. (AA)