Ahmet Nur Çebi açıkladı: Wout Weghorst son kararını verecek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısının ardından transfer ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Çebi, siyah beyazlı camianın merakla beklediği transfer adayı Wout Weghorst'in son kararını çarşamba günü vereceğini belirtti.

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Kulüpler Birliği Vakfı’nın düzenlediği toplantı sonrasında konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi transfer konusunda flaş açıklamalar yaptı.

Gedson Fernandes’le ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi, “Gedson Fernandes ile ilgili yalan yanlış konuşanlar artık susmalı. Gedson transferini, transfer dönemi resmi olarak başladığı gün açıklayacağız. Gedson, Beşiktaş'ın futbolcusudur” ifadelerini kullandı.

”ÖNCELİĞİMİZ WOUT WEGHORST”

Başkan Ahmet Nur Çebi forvet transferi hakkında gelen soruya, “Forvette ilk önceliğimiz Wout Weghorst. Hollandalı oyuncu son durumunu ve son kararını çarşamba günü bize iletecek. Wout Weghorst, Alexander Sörloth’tan önde. Milli takım maçından sonra ailesiyle oturacak ve karar verecek” cevabını verdi.

“ERSİN DESTANOĞLU İÇİN RESMİ TEKLİF YOK”

Ersin Destanoğlu hakkında da açıklama yapan Ahmet Nur Çebi “Ersin Destanoğlu için birçok takımla görüşüyoruz. Ancak kulübe gelmiş resmi bir teklif yok” dedi.