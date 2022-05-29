Ahmet Nur Çebi: Arkadaşlarımızın cesaretle buraya gelmesi lazım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Olağan Seçimli Genel Kurul’da oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olağan Seçimli Genel Kurul'da oyunu kullandı. Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, “Bir seçim yapıldı. Sonuçlar inşallah Beşiktaşımız için en güzel şekilde tecelli eder. Göreve gelen başarı diliyoruz. Her zaman için ben varsam buradayım, yoksa diğer adayın yanında olacağım. Bundan kimsenin tereddütü olmasın. Seçim hayırlı olsun. Beşiktaşımız için güzel olsun. Katılım Az.”

‘BU BÖYLE OLMUYOR’

”Ben şu an onu söylemek istemiyorum ama 18 bin kişinin oy kullanacağı yerde 3'te 1'nin gelmesi az. Beşiktaş'a sahip çıkacaksak hepimiz burada olacağız. Aday sayısı az, katılımcı sayısı az. Beşiktaş artık bundan sonrakilerde tekrar bir gözden geçirip, hem aday olacak arkadaşlarımızın cesaretle buraya gelmesi lazım. Hem de kongre üyesi dostlarımın, kardeşlerimin burada gelip oylarını kullanması lazım. Bu böyle olmuyor. Çok korkarım ki buraya gelip oy kullanmayanlar en çok konuşanlar olacak. Hayırlı olsun.”