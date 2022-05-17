Ahmet Nur Çebi, başkanlık için adaylık başvurusunda bulundu
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için başkan adaylığı başvurusunda bulundu.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısında gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimi için kulüp tüzüğünün 35’inci maddesi hükümleri gereğince hazırladığı resmi başvuru dosyasını, Divan Kurulu Genel Sekreterliğine sunarak resmi başvurusunu yaptı.
Beşiktaş’ta Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Mayıs Pazar günü saat 10.30’da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirilecek.
Başkanlık seçimi için yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs Pazar günü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı tekrar gerçekleştirilecek ve siyah-beyazlı kulüp yeni başkanını seçecek.