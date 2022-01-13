Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş başkanlığı için adaylığını açıkladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Mayıs ayındaki kongrede yeniden adayım" dedi.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mayıs ayında yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğunu açıkladı.

Mayıs ayında yapılacak olan kongrede yeniden aday olacağını söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Çalıştığım arkadaşlarımın sonuna kadar yanında durdum. Buna Sergen hocam da dahil. Hiçbir zaman terk etmedim. Bir yanlışları varsa gerekeni önce ben yaparım. Bu arkadaşlarımın son derece başarılı olacağına inanıyorum. Bankalarla yapılan anlaşmalar çerçevesinde ekonominin 2023 yılında zorlaşacağını söylüyorsunuz ama hiçbir zaman benim geldiğim ilk dönem kadar kötü olmayacaktır. Birçok temizliği yapan başkan ve yönetim kurulu olarak çok yorulduğumu ama bundan dolayı da onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Türkiye'nin en önemli koltuklarından birinde oturuyorum. Bir spor kulübünün marka değerini, özellikle seçim zamanı çıkacak adaylar sayesinde yükseleceğini iyi biliyorum. Ben mayıs ayında aday olacağım ve bunu da buradan açıklıyorum. Beşiktaş Başkanlığı'na aday olmak isteyenlerin aday olmasını istiyorum. Düğünlerde takılan 5'i 1 yerde gibi, 5'i birleşip tek aday gelmesinler. 5'i de aday olsunlar. Ben tekrar seçimi kazanırsam, böyle büyük bir kulübün başkanı olmaktan gurur duyarım. Evet yoruldum ama aday olacağım. Tek başına aday olursam üzülürüm ve kendimi eksik hissederim” açıklamasında bulundu.

“2,5 SENE TEMİZLİK YAPTIK, ŞİMDİ PROJE ZAMANI”

Yapılacak olan seçimde başkanlığa adaylığını koyacağını yineleyen Çebi, “Başkan adayı oldum ve yapacak çok işim var. 2,5 sene ağır temizlik yaptım. Bu saatten sonra proje uygulama zamanı. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımdan memnunum. Ama göreve devam etmek istemeyen olursa, ufak tefek bir değişiklik olabilir. Tekrar söylüyorum, perde arkasında konuşmayın aday olun ve geçen seferki gibi 3'ünüz, 5'iniz bir araya gelmeyin, tek tek aday olun. Aday olacak isimlere karşı da sempatim olacağını ifade etmek istiyorum” dedi. Transfer konusunda önceliği özkaynağa vereceklerini de söyleyen Çebi, Önceliğimiz özkaynak olacak. Özkaynağın ardından henüz doymamış, başarıya ve paraya aç futbolcu kardeşlerimizi tercih edeceğiz ki gelişimini Beşiktaş'ta sağlayıp katkıda bulunsunlar” diye konuştu.

“KÖTÜ TRANSFERİN BEDELİ AĞIR OLUR”

Görevde oldukları dönemde futbolcu satamadıklarını söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Göreve geldiğimizde 5 yıllık, 4 yıllık kontratlar vardı. Adama git diyoruz gitmiyor. Bu oynatamadığımız futbolcuları kimse almaya gelmedi. Önceki dönemde yapılan transferlerin ne kadar hatalı olduğunu görüyoruz. Bizim dönemimizde getirdiğimiz Ghezzal ve Rosier'i alabilmek için fedakarlıklar yaptık. Bir futbolcuya 3-4 milyon Euro hak etmediği parayı verirseniz böyle olur. Biz gelmeden önceki 2 yılda transfer komitesinin başında olan isimler vardı. Bunlara sorulacak bu sorular. Uçağa binip fotoğraf çektiriyorlardı. Kötü transferin bedelini ağır ödersiniz” dedi.

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