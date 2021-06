Ahmet Nur Çebi: En büyük arzum Avrupa’da kupa

Ahmet Nur Çebi, en büyük hayalini SÖZCÜ'ye açıkladı. “Başkanlığa seçilirken mali tablonun ne kadar çıkmazda olduğunu biliyorduk ama uzun vadede rayına oturtacağız” diyen Çebi, “En büyük arzum görevde kaldığım sürece kulüpteki mali tablonun düzenlenmesi ve futbol takımımızın Avrupa'da kupa kazanmasıdır” ifadelerini kullandı. Kartal'ın patronu, şöyle devam etti: “Beşiktaş'ın hedefi her sezon çifte kupadır. Gelecek sezon için şimdiden söylüyorum; Biz şampiyonluğun en büyük adayıyız. Mücadeleden yılmadan, bize inanan insanlarla bu yola

devam edeceğiz. Doğru bildiklerimizi uygulayacağız çünkü biliyoruz ki doğrunun kalesi yıkılmaz!

‘ALGILARA BOYUN EĞMEDİK’

”SEZON içinde bir çok algı ve manipülasyona maruz kaldık. Özellikle son haftalara girilirken bunu daha çok hissettik. Hatırlarsınız 2 maç üst üste puan kaybı yaşadığımız dönemde basın toplantısı düzenlemiştim ve orada ‘Erken şampiyonluk ilanı yapılmamalı. Bundan imtina ediyorduk, söylemekten çekiniyorduk ama artık ben de söylüyorum, şampiyon biziz' ifadesini kullandım. Bugün baktığımda o ifadenin ne kadar doğru olduğunu ve algıların önünü tıkadığımızı düşünüyorum. Şampiyonluk bir ekip işidir, biz de camia olarak bunu iyi başardık. Bu dönem başkanlık süremizin sonuna kadar çalışmalarımıza aynı disiplinle devam edeceğiz.”

‘TÜM KADINLARA ARMAĞAN OLSUN’

“KADIN futbolcularımızın başarısı çok önemliydi. O kupa çok şey ifade ediyor. Beşiktaşlı olsun ya da olmasın bu kupayı bütün kadınlarımıza armağan ediyoruz. Basketbolda gençlerle en yakın rakibimizin yüzde 5'lik bütçesiyle yarı final oynadık. Bu bir projeydi. Bu başarıda emeği geçen herkese ve başta Ahmet Kandemir'e teşekkür ediyorum.”

‘MERAK ETME AHMET ŞAMPİYON OLACAĞIZ’

“BAŞKAN adayı olmaya karar verdiğimde ailemin düşünceleri çok önemliydi. Babam, eşim Berna Hanım, çocuklarım ve kardeşlerim o süreçlerde bana hep yardımcı oldular. Kulübü zor zamanda beklenmedik bir şekilde bırakıp, seçime gidilmesi sebebiyle, bu zor zamanda planlamadığım halde başkan adayı olmaya karar verdim. Ailem her zaman, her yerde yardımcı oldular aldığım her kararda yanımda durdular. Evlatlarım bana hep moral verdiler onların inancı ve sevgisi bana hep güç verdi. Babam Kaptan Çebi'nin yanımda olması desteklemesi bana gurur veriyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Karagümrük maçı sonrası eve geldim. Tabii doğal olarak canım sıkıldı ancak eşim Berna Hanım bana maç sonrası akşam evde ‘Merak etme Ahmet biz şampiyon olacağız. Canını sıkma' deyişi hâlâ kulaklarımda. O akşam hep şunu geçirdim aklımdan, demek ki biz doğru yoldayız başta eşim ve ailem olmak üzere bize çok inananlar var. O akşam canımın sıkkınlığı geçmişti.”