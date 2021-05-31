Ahmet Nur Çebi ile Salih Uçan Bodrum’da görüştü

Galip Ercan Öztürk – SÖZCÜ / Süper Lig’in şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer görüşmelerine start verdi. Sezonun yorgunluğunu Bodrum’da tatil yaparak atan Başkan Çebi bir yandan da takımı için çalışmaya devam ediyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme için bir araya gelen Çebi, ardından Alanyaspor’daki sözleşmesi biten milli futbolcu Salih Uçan ile de görüşme gerçekleştirdi.

Bodrum-Gündoğan’da tatilini sürdüren Salih Uçan, gelecek sezon için Beşiktaş’a çok yakın. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmesinin resmi olarak sona ermesini beklediği Salih’e teklifini iletti. Mali konuda taviz vermeyen Çebi ve yönetimi, Salih Uçan’a 3 yıllık sözleşme teklif ederken sezon başına ise 8 milyon TL önerdi.