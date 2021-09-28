Ahmet Nur Çebi: İnsan nasıl, meslektaşının spor hayatıyla, ekmek parasıyla oynayacak kadar sertleşebilir

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ajax maçı öncesinde canlı yayında kritik mücadeleyi ve takımdaki sakat oyuncuların çoğunlukta olmasına tepki gösterdi!

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Şampiyonlar Ligi’nde Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. Trtspor’da canlı yayına katılan Çebi, Sergen Yalçın ile ilişkisinden takımdaki sakatlıklara kadar birçok konuda görüşlerini belirtti;

– Beşiktaş taraftarı her yerde takımını destekliyor, onların yanında olan bir camiamız var. Onlara teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Sabah çıkıp yürüyoruz. Düşünüyoruz. Maç bu sonrası falan ama umarım güzel bir akşam geçiririz

– Şampiyonlar Ligi ayrı bir kulvar. Bütün takımlar çok güçlü. Biz de Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağımız için transfer planlamasını özenli yaptık ama maalesef eksiklerimiz var. Belki de yaşanan sakatlıklar, genç arkadaşlarımızın fırsat bulmasına vesile olacak.

– Ajax karşısında özellikle sakatsız, kazasız, belasız bir maç bitirmeyi temenni ediyorum. Şampiyonlar Ligi ayrı bir kulvar. Diğerlerine benzemiyor. Tüm takımlar çok güçlü.

– Genelde futbolcuların yanına gidip kısa sohbetler yapıyorum. Sergen hocayla hiç teknik-taktik konuşmam. Espri yaparız, birbirimizin moralini düzeltiriz. Abi-kardeş ilişkimiz var.

SAKATLIK PROBLEMİ

– Sakatlıklarımızın yarıdan fazlası darbelerden kaynaklanıyor. İnsan nasıl, bir meslektaşının spor hayatıyla, ekmek parasıyla oynayacak kadar sertleşebilir bunu anlayamıyorum. Futbol sert bir oyun olabilir ama herkesin birbirinin sağlığına saygı duyması gerekir. Ne sahadan, ne doktordan.

– Çimlerin kökleri, hava çok sıcak olduğu için tam derine inmiyor. Haftalardır ufak ufak bu bölgeleri tamir ediyoruz. 1-2 hafta içerisinde bitecek. Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Milli aradan sonra %99.9 zemin mükemmel olacak. Şu anda sakatlıklar zeminden değil.

– İki sene önce Ajax ile altyapı modeli için görüşmüştük ama pandemi araya girdi. Kaynak olmayınca hangi bütçeyi altyapıya harcayacağız diye düşündük. Mehmet Ekşi göreve geldi ama yeterli yatırımı yapamadık. Pandemi sonrası çalışmaları devreye sokacağız.

– Federasyon her sene karar değiştiriyor. Yabancı kuralını gelecek sene değiştirebilirler. Bu kararlar verdikleri gibi devam edecekse ona göre planlama yapalım.