Ahmet Nur Çebi: Karar yanlış değil! Tüm kulüpler hakemlerden şikayetçiydi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Çebi, TFF'nin aldığı hakem kararı ve Pazartesi günü oynanacak derbi hakkında konuştu.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın antrenman yaptığı Vodafone Park’ta açıklamalarda bulundu. Çebi, hakemler hakkında verilen karar ve Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi hakkındaki erteleme gündemine dair konuştu.

“KULÜPLERİN TAMAMI HAKEMLERDEN ŞİKAYETÇİ”

“Bu sezon diğer sezonlara oranla hakem hatalarından dert yanan çok sayıda kulüp var. Neredeyse tamamı. TFF, hakemlerle ilgili son olarak böyle bir çözüm bulmaya alıştı. Bu verilen kararın sonuçlarını birkaç ay içinde göreceğiz. Umuyorum ki devam edecek hakemler, TFF ve kulüpleri daha zor durumda bırakmayacak şekilde maçlarını yönetmeye devam ederler. Beklentim ve temennim budur. TFF’nin verdiği kararın yanlış olduğunu söylemek kulüpler için doğru değildir çünkü kulüplerin tamamı hakemlerden şikayetçi. Kulüplerimiz zamanlama olarak bunun yanlış olduğunu söylemişlerdir ama ben buna katılmıyorum, sonuçları görmeden yorumu doğru bulmuyorum.”

“TFF İLE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİMİZ OLMAMIŞTIR”

“Daha genç hakemlere yer verilmesi talebim belki böyle bir algı yaratmış olabilir ama bu doğru değil, Beşiktaş olarak TFF’yle alınan son kararla ilgili herhangi bir görüş alışverişimiz olmamıştır.”

DERBİNİN ERTELENMESİ HAKKINDAKİ İDDİALAR

“Galatasaray’dan derbinin ertelenmesiyle ilgili bize bir talep gelmedi. TFF’den de böyle bir talep yok. Maçların ertelenmesi için kurallar bellidir. Bu kurallar dışında erteleme kararı almak doğru değil. Hava şartları elverişliyse maçlar oynanır.”

“PUANA SADECE ONLAR KATKI VERMEDİ! BARÇA MAÇINI BURADA OYNAYABİLİRLER”

“Ülke puanına şu ana kadar katkı veren tek takım Galatasaray değildir, takımlardan birisidir. Eğer konu tamamen sahanın top oynanabilir halde olmasını arzu etmekse, bizim sahamız müsait, Galatasaray arzu ettiği takdirde maçı burada oynayabilir, Olimpiyat olabilir. İsterse Barcelona maçını burada oynayabilir, Olimpiyat olabilir. İstanbul’da, Galatasaray’ın saha zeminin uygun bir sahada oynayabileceğini düşünüyorum ve bunun için maçın ertelenmesi gerektiğini düşünmüyorum.