Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı’nı bırakıyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bırakıyor. Yapılan toplantıdan sonra açıklama yapan Çebi, “Kulüpler Birliği Başkanlığı görevimden istifa etmedim. 6 Temmuz'da Kulüpler Birliği genel kurulu var. O tarihe kadar görevime devam edeceğim. 6 Temmuz'daki genel kurulda aday olmayacağım” ifadelerini kullandı.

Gerek Beşiktaş’taki görevi gerekse kendi işlerinin yoğunluğu nedeniyle bu kararı alan Çebi, Kulüpler Birliği Yönetimi’ne elinden gelen desteği ise her zaman vereceğini ifade etti.