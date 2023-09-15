Ahmet Nur Çebi, Mehmet Büyükekşi’nin cevabını açıkladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'ye yazdıkları mektuba Mehmet Büyükekşi'nin verdiği cevabı açıkladı.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sezon Trendyol Süper Lig’de ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

Beşiktaş Dergisi’nin eylül sayısına açıklamalarda bulunan Çebi, kulübün mali yapısını ve geleceğini gözeten bir transfer stratejisi yürüttüklerini belirterek, “Yeni transferlerimiz her geçen gün uyum sağlıyorlar ve takımımızın aidiyet ruhunu pekiştiriyorlar. Transfer ettiğimiz futbolcuların ne kadar kıymetli olduklarına yarışacağımız tüm kulvarlarda Beşiktaşlılar şahit olacaklardır. İnanıyoruz ki oluşturduğumuz bu takım sezon sonu şampiyonluğu göğüsleyecektir. Amacımız tabii ki UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de kupayı müzemize getirmektir.” dedi.

TFF’DEN GELEN CEVAP

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Kurulunda yaptığı konuşma esnasında sergilediği tavır nedeniyle TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye mektup yazdığını hatırlatan Çebi, Büyükekşi’nin mektubuna verdiği yanıtta, “Türk sporunun ağabeyi, Türkiye’nin en büyük camialarından biri olan Beşiktaş hakkında herhangi bir aksi davranışta ve söylemde olmasının akıllarından bile geçmediğini, futbolumuzun asırlık çınarı camiamıza derin bir saygı beslediklerini ifade etmişlerdir.” bilgisini paylaştı. (AA)