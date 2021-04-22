Ahmet Nur Çebi: Şampiyon dedirtmesini biliriz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig’in 36’ncı haftada oynanan maçların ardından basın mensuplarının karşısına geçti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde kameraların karşısına geçen Çebi siyah beyazlı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. İşte Ahmet Nur Çebi’nin açıklamalarından satır başları…

“ŞAMPİYON OLAMAZ DİYENLER ART NİYETLİDİR”

“Son 2 maçta yaşadığımız kayıpların ardından ‘Beşiktaş şampiyon olamaz algısı’ yaratanlar art niyetlidir. 3 puan öndeyken tereddüt varmış gibi algı yapanlar, 6 puan geridekilerin ‘Şampiyon biz olacağız’ sözlerine neden tepki vermiyorlar? Bunu onlara soruyorum. 3 puan önde olmamızın göz önünde bulundurulmamasını anlamıyorum. Biz şerefli şampiyonlukları kovalıyoruz. Biz bu ahlaklı duruşumuzdan, yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Şampiyonluk bir ekip işidir. Bizler inandık. Tüm camiamızın buna inanmasını istiyorum. En ufak tereddütleri olmasın. Bu senenin şampiyonu, 13. sıradayken Beşiktaş diyorum, lideriz yine Beşiktaş diyorum. Benim görüşüm değişmedi. Şampiyon biziz. Onurlu ve şerefli bir şampiyonluk kovalayan Beşiktaş, bu sezon er veya geç bunu görecektir.”

“ONLAR DA PUAN KAYBEDECEKTİR”

“Ligin bitmesine 6 hafta var. Özellikle puan kaybettiğimiz maçlarda düşme hattında oynayan takımlar da vardı. Vermiş oldukları mücadeleyi, rakiplerimizin maçlarında da vereceklerinden şüphem yok. Puan kaybımıza neden olan düşme hattındaki rakiplerimizin muhteşem oyunları, rakiplerimize karşı da tekrar edecektir. Onlar da puan kaybedecektir. Şampiyonluk hesaplarında düşündüğüm bir kurgudur bu.”

“CAMİAMIZA ZARAR VERMEK İÇİN İSTİYORLAR”

“Özellikle medyada bazı yorumcuların yapmış oldukları, ‘Beşiktaş kötü oynuyor, şampiyonluğu eliyle verdi’ algılarından vazgeçmelerini talep ediyorum. Camiamıza zarar vermek için istiyorlar. Bunların arkasında başka hesap kitap var. Camiamız bunları kaale almasın.”

“ÇOK KONUŞMAKLA OLMUYOR”

“Çok konuşmakla icraatte başarılı olunmuyor. Ben ve yöneticilerim, az konuşarak veya konuşmayarak her türlü savunmayı yapmaya, mücadele etmeye devam ediyor. Az konuşmamız, bunları yapmadığımız anlamına gelmez. Biz Beşiktaş’ın menfaatlerini korumak için her türlü mücadeleyi namuslu, şerefli şekilde yapıyoruz. Camiamız kesinlikle tereddütte olmasın”

“ANINDA GEREĞİNİ YAPARIZ”

“TFF ve MHK birilerinin şampiyon olması için amaç güttüğüne inanmıyorum. Hakemin iyisine iyi, kötüsüne kötü deriz. Dolayısıyla hakemlerin hatalarını söylenmiş olması TFF ve MHK üzerinde tereddütümüz olduğu anlamına gelmez. Hissettiğimiz anda gereğini yaparız.”

”CAN HAVLİYLE PUAN ALIYORLAR”

“Çok ilginç bir sezon geçiriyoruz. Şöyle ki, bir pandeminin olduğu süreç yaşıyoruz. Oldukça sıkıntılı bir süreç. 21 takıma çıktık. Fazla maç oynuyoruz. Sıkıntılı. Tüm bunları alt alta yazdığımız zaman maçlara dönüp baktığımız zaman, muhteşem goller muhteşem oyunlar seyrettiğimiz birçok maç var. Şu anlamda lig ilginç, düşme hattındaki birçok takım can havliyle şampiyonluğa oynayan takımlardan puan alıyor. Şampiyon olmuş Başakşehir’in verdiği mücadeleye bakıyoruz, son maçına bakıyoruz. İlginç gelişmeler. İlginç olaylar. Düşme hattındaki takımlarımızın çok fazla olması, yukarıdaki takımları çok zorlayacaktır. Başarıyla çıkanlar kümede kalacaktır, başarısız olanlar küme düşecektir. Bu takımlarla mücadele ederken başarılı takımlar şampiyon olacaktır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum.”

“ESKİ ALIŞKANLIKLARINIZI BU LİGE BULAŞTIRMAYIN”

“Önemli bir şey var. Diğer kulüplerine yöneticilerine sesleniyorum. Eski alışkanlıklarınızı bu lige bulaştırmayın. Futbolcu arkadaşlarım, kardeşlerim kendinize yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmayın. Kemal Atatürk’ün zeki, çevik ve ahlaklı olanı çok önemli. Meslektaşlarınızın mücadelelerine saygı göstermeyi ve onlara emeklerine değer verdiğinizi göstermenizi tüm futbol ailesinden rica ediyorum.”

“Medyada bazı Beşiktaşlıların, Beşiktaş’ın zarar göreceği söylemlerden, kasıtlı olarak davranmalarından vazgeçmelerini rica ediyorum. Beşiktaş köklü bir kulüptür. Bu tür gayretler saygı ve değer görmeyecektir. Bunları bilmelerini rica ediyorum.”

“ŞAMPİYON DEDİRTMESİNİ BİLİRİZ”

“Biz 3 puan önde ve lideriz. Sezon açıldığında bizim küme düşeceğimizi söyleyenler oldu. Ben kesinlikle bu konuda fikrimi baştan 13. iken söyledim. Şampiyon olacağız dedim. Ben inanıyordum. Arkadaşlarımın inancını görüyordum. Hocamızın takıma olumlu yansıdığını biliyordum. Futbolcularıma güveniyordum. Dolayısıyla, baştan bunu söyledim. Şu anki algı, Beşiktaş’a zarar vermek adına bir operasyondur. Bunun başka türlü söylemi olmaz. 3 puan önde başka takım olsa şampiyon ilan etmişlerdi. Biz 3 puan öndeyiz, şampiyon demeye diller varmıyor. 6 hafta sonra bunu söyletmeyi biliriz.”

”DEMBA BA SÖYLEYECEĞİNİ SÖYLER”

-Demba Ba ile ilgili görüşleriniz, twitter’daki ağzı fermuarlı fotoğrafı

“Demba Ba iyi tanıdığım, Türkiye’ye transferinde emeği olan biriyim. Demba Ba onurlu ve gururlu bir futbolcudur. Dünkü olay beni şaşırtmıştır. Bir şey varsa Demba Ba fermuarını açar ve söyleyeceğini söyler. İlginç bir durum. Türk futbolunda alışageldiğimiz durumlar değil. Yoksa da yok olduğunu söylemesi lazım. O camiaları zan altında bırakmaması gerekir.”

”ABOUBAKAR’IN BİZDE HAKKI ÇOK”

“Aboubakar, son derece naif, kafasında art niyet olmayan futbolcularımızdan bir tanesi. Aboubakar’ın kontratını ben yaptım. Camiamızın bana ne kadar güvendiğini biliyorum. Aboubakar futbolcumuzdur, gelecek sene de bizde olacaktır. Kontrat opsiyonu Beşiktaş’tadır. Beşiktaş, Aboubakar’dan bu sene alacağından fazlasını almıştır. Hakkı yendiyse bunu teslim edecek, vicdanlı birisiyim. Bizde hakkı çok, katkısı çok. Aboubakar, Beşiktaş istediği takdirde Beşiktaş’ta oynayacaktır. Aboubakar’ın oynamamak gibi bir teklifi olmamıştır. Külliyen yalandır. Beşiktaş kocaman bir takımdır. Aboubakarlı veya Aboubakarsız takımımız bizi şampiyon yapmaya yeter. Aboubakarsız da şampiyon oluruz. Aboubakar çok kıymetli, hakkı var. Beşiktaş’ın opsiyonu var, Beşiktaş isterse oynar. Futbolcularımız üstündeki algılardan kaçınmalarını rica ediyorum kişilerin. Tepkimiz çok sert olabilir, çok sert olabilir. Kimsenin anlamayacağı kadar sert olabilir. Beşiktaş şampiyonluğa giderken futbolcularımızla oyun oynamaktan uzak dursunlar.”