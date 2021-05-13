Ahmet Nur Çebi: Şampiyon mu oldunuz kutladınız? Neyi kutladılar?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ramazan Bayramı’nda gazetecilerle bir araya geldi. Siyah-beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalar yapan Çebi, şampiyonluk yarışını yorumladı.

“KARAGÜMRÜK NEYİ KUTLADI?”

Fatih Karagümrük yenilgisi hakkında konuşan Başkan Çebi, “Çok konuşulup yorum yapılacak bir dönem değil. Karagümlüklü oyuncular neyi kutladılar? Her futbolcu sahaya kazanmak için çıkar. İyi oynadılar, kazandılar. Takım halinde kazandıkları için sevinirler. Tebrik ediyorum” dedi.

“ÖLENE KADAR ARAŞTIRACAĞIM”

Maç bitiminde Rachid Ghezzal’ın menajeri ve Karagümrüklü Ndao arasında yaşananlar hakkında yorum yapan Çebi “Soyunma odası koridorlarındaki görüntüler bir kutlama gösteriyor. Küme düşmüyorsunuz da mı kutladınız, şampiyon mu oldunuz kutladınız? Bunu merak ediyorum. Ölene kadar bunu araştıracağım. Bu kutlamanın sebebi neydi. Maç kazanmaya sevinmeniz normal ama bu neyin kutlamasıydı” ifadelerini kullandı.

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“MALATYA’DAN ŞÜPHEM YOK”

Çebi, Galatasaray’ın son hafta maçındaki rakibi olan Yeni Malatyaspor için ise “Hiçbir şekilde averaj takımı olmaz. Malatya şehrine yıllarca averaj takımı olarak anılmak istemez. Ben Malatyaspor'un o gün elinden gelenin en iyisini yapacağından hiç şüphem yok. Malatyalılar averaj takımı olarak anılmak istemezler” şeklinde konuştu.

”BOŞ GEZENİN BOŞ KALFASI”

Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’a da cevap verdi. Yusuf Günay, Beşiktaş – Fatih Karagümrük maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili olarak “Vodafone’da maç bitiminde yaşanan ve spor ruhuna yakışmayan olaylar bizleri üzdü. Sonuç ne olursa olsun fiziki müdahalenin izahı olamaz” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerle ilgili görüşü sorulan Çebi, “Yusuf Günay’a mı düştü bu iş? Yusuf Günay boş gezenin boş kalfası! Yakışmadı ona! Kavga iddiaları külliyen yalan” cevabını verdi.

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“İZMİR’E ŞAMPİYONLUĞA GİDİYORUZ”

“Sergen Hoca’nın morali gayet iyi. Buraya getirdik, inşallah bitireceğiz. İzmir’e şampiyon olmak için gidiyoruz. Kupayı biz hak ettik. Son 2 maçta talihsizlikler yaşadık, bunları taraftarımıza unutturacağız.”