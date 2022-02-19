Ahmet Nur Çebi seçim için startı veriyor

Yönetim kurulunda bazı değişiklikler yapacak olan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, en yakın zamanda yeni teknik direktör konusunda kararını verip güçlenerek yoluna devam etmek istiyor.

Ali AYDIN

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Beşiktaş’ta sezon sonunda yapılacak başkanlık seçiminin ateşi yanmaya başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor öncesi Adana'da kulübün önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Serdal Adalı'nın da Çebi'yle bir araya gelip kulübün gündemiyle ilgili fikir alışverişinde bulunması dikkat çekmişti. Çebi, muhalefetin karşısına güçlü bir yönetimle çıkmak için çalışmalarına Adana'da başladı ve yoğun bir mesai içine girdi.

ÖNCELİK SEÇİM

Kartal’da en çok merak edilen konuların başında yeni teknik direktör konusu geliyor. Şenol Güneş ismi gündemde olsa da Ahmet Nur Çebi, “Önce seçim var” diyerek Güneş ile herhangi bir anlaşma olmadığını ifade etti.

Beşiktaş Başkanı, yeni sezondaki yeni teknik direktör konusunda kurmaylarıyla birlikte kararını verip yoluna devam etmek istiyor. Muhalefette ise derin bir sessizlik var. Kimin aday olacağı şimdilik belirsiz.

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