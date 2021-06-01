Ahmet Nur Çebi: Taraftarımız kusura bakmasın! Bildiğimi okuyacağım

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı aynı sezonda müzesine götürerek Beşiktaş tarihine geçen başkan Ahmet Nur Çebi, Bodrum’daki tatili sırasında açıklamalarda bulundu.

“Sergen Hoca’yı keşke bizden önce de keşfetselerdi” diyerek Abdullah Avcı dönemi sonrasında 13. sıradan 3. sıraya çıktıklarını belirten Çebi, Lig Radyo’daki açıklamasında, “Sergen Yalçın keşke daha önce takımın başına getirilseydi. Beşiktaş daha çok yol almış olurdu. Neyse sağlık olsun. Bize kısmet oldu” dedi.

“TARAFTARLARIMIZ KUSURA BAKMASIN”

Ahmet Nur Çebi’nin yaptığı açıklamalar şöyle;

*Taraftarı seviyorum, kıymetli ama baskı altında karar vermeyeceğim. Onu al, bunu gönder, bunu sağda oynat, bunu sola koy falan dinleyeceğim, saygı göstereceğim ama bildiğimi okuyacağım. Doğru olduğuna inanıyorum çünkü. Başka türlü şansım yok.

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*Pandemi nedeniyle kupa töreni yapamadık. Birçok insanı davet edemedik, unuttuk. Önce 3 bin dediler, sonra 300, sonra 500, akşam üzeri 1000 olsun dediler. Buradan biraz kırgın olan taraftarlara ‘Kusura bakmayın’ diyorum. Bizim elimizde olan bir şey değildi. Motorları maviliklere sürelim diye Bakan Soylu ve Valilik’ten izin aldık. Müsaade etmiyorlardı. Bu kadar emeğe karşılık buna izin verelim dedi Bakan Bey sağ olsun.

“BANA 2 KİŞİ ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI SÖYLETTİRDİ: BABAM VE EŞİM”

*Babam eski sporcudur, Karabükspor’un da kurucusudur. Bu dönemde de bana çok destek oldu. En zor günlerimde 2 kişi bana şampiyon olacağımızı söylettirdi: Babam ve eşim. Trabzonspor’la babamın doğal bir ilişkisi var, eski futbolcusu. Her sene altyapısına verilmek üzere bir miktar para ayırmıştır, o para oraya gidiyor.

“97 MİLYONDAN 37 MİLYON’A İNDİK”

*2022/23’te 5 liralık takım yapacağız. Altyapıdan oyuncu getireceksin. Çarşıdan alamıyorsan tarladan yetiştireceksin ya da 10 lirayı 20 lira yapacaksın ama o da çok zor. Benden sonra harcanan 97 milyon euro var. 37-38 milyon euro’ya indik. Bana 27 milyon euro’ya in diyorlar. Onu konuşacağız işte. Takımı bu limite sokmak zor. Rıdvan’ın maaşı 500 bin liraydı. Rıdvan’ın maaşının düzeltilmiş hali 500 bin liradır.

“ARKADAŞLARIMIN BASKISIYLA GELDİM”

*Kulüpler Birliği Başkanlığı’na arkadaşlarımın yoğun baskısıyla geldim. Hep var olan sorunlar sürüyor. Transfer limitlerini aşamıyoruz, TFF ile bu durumu çözmemiz gerekiyor.

“TRANSFER LİMİTİ BİZİ ENGELLİYOR AMA…”

*Şampiyonlar Ligi’ne sürekli gidebilmenin bir yolu var, Avrupa’ya gidip puan almak ama sen bir taraftan transfer limitleriyle kapatıyorsun bunu. Onlar da haklı, borç fazla.

“BANKA YAPILANMASI İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM”

*3 gündür buradayım, telefon hiç durmadı. Medya var, tüm gün ekonomiyle uğraştık. Borç-alacak, banka. O banka yapılandırması çok zor, kolay bir iş değildi. Çok uğraştım, çok emek verdim. Olmasaydı, bu kulüpler ortada yoktu bugün. Berna Hanım’la sohbet ediyordum dün, ‘Kızacaksın ama şu telefonlara bakmam lazım’ dedim. Telefon sürekli çalıyordu. Yarımda gittim, 6’da döndüm. 6 saat görüşme yaptım. Bugün havaalanına gideceğim ve İstanbul’a döneceğim.

*Şampiyonlar Ligi müziğini duymanın tek bir yolu var, o da şu; Avrupa’ya giden futbol takımlarımızın başarılı olma ve puan toplama mecburiyeti var. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, ‘Asıl göreviniz şimdi başlıyor, ülke puanı getirin’ dedi. Limitler konusunda da haklı Sicil Kurulu. Giderler, borçlar, ödemeler var. Matematik tutmuyor. Borçlar var, şimdi gidip 10 milyon euro limit isteyeceğim, insan utanıyor yani.