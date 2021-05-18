Ahmet Nur Çebi ve Arda Turan PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’in son haftasında oynanan maçların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen kulüp ve isimleri açıklandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Galatasaray kaptanı Arda Turan, PFDK’ya sevk edildi.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;

“BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 15.05.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 5/5, 7/11, 9/3 ve 8/6 maddeleri ve 2020-2021 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/9 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ’nin aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 15.05.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-HELENEX YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasındaki “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ARDA TURAN’ın aynı müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”