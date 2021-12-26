Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi 2020 yılı için idari ve mali yönden oy çokluğu ile ibra edildi.

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Beşiktaş Kulübü'nün 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleşti. Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin görev olduğu 2020 yılı, genel kurul tarafından idari ve mali açıdan ibra edildi.

Beşiktaş Kulübü'nün Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 döneminin ibra oylaması gerçekleşti. Ahmet Nur Çebi ve Yönetiminin görevde olduğu sürenin idari ve mali açıdan ibrası, genel kurul üyelerine soruldu. Çebi ve Yönetimi, oy çokluğuyla idari ve mali açıdan ibra edildi.

AHMET NUR ÇEBİ’DEN FİKRET ORMAN’A SERT SÖZLER…

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalar yaptı. Ahmet Nur Çebi’nin açıklamaları şu şekilde:

”Benim için eleştirilerin de kıymeti var. Olan tatsız hadiseyi de unutalım, geçelim. Burası Beşiktaş. Bu saatten sonra çok zor günler bizi bekliyor, herkesin birbirine sarılması gerekiyor. Eleştiriler bitince dönüp sarılalım. KPMG raporunu bekledik. KPMG raporu neden geç çıkmış… Genel sekreterim dün açıkladı. İspat için, pandemiyi mi ortadan kaldıracaksınız? Çünkü niyet başka. Bu rapor, Beşiktaş için bir mali – idari dönüm noktasıdır. Hayırlı uğurlu olsun.”

”BEN SENDEN HELALLİK İSTEMİYORUM”

”Ben, çıkan rapordan kaçmıyorum ki. O raporda benle ilgili ne varsa ben çekeceğimi çekeceğim diyorum, yok diyorlar kulaklarını kapatıyorlar. Bana hakkını helal etmeyecekmiş? Ya kardeşim, ben senden helallik istemiyorum ki! Ben sana ne yaptım? Senin bana teşekkür etmen lazım. Millet, ‘Fikret Orman paralar nerede’ derken seni aklayacak bir rapor çıkarmaya çalıştım, al bu raporu git savun kendini. Nedir korkun? Bu bir şanstır sizin için. Biz bunu yapıyoruz. Biz bunu yapmasak, senelerce diyeceklerdi. Eğer haklıysan, buyur hallet. Rapor da senin. Ben kumpasçı değilim, ben kimsenin altını oymadım.

Fikret beye de buradan mesajım var: Kardeş, seninle benim aramda helallik bir konu yok. Helallik alacaksak, ben senden alacağım. Ama Beşiktaş başkanlığı bittikten sonra. Bana neler yaptığını burada anlatmayacağım.”

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