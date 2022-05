Ahmet Nur Çebi’den açıklamalar: 1959 öncesi şampiyonluklar, TFF, Beşiktaş…

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarına ilişkin yorum yapan Çebi, siyah beyazlı kulübün transfer ve gelecek planlamasına dair detaylar verdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 29 Mayıs'ta yapılacak olan genel kurul öncesinde basın toplantısı düzenledi. Vodafone Park'ta gerçekleşen toplantıda değerlendirmelerde bulunan Çebi, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türk futbolunda yaşanan sorunlardan Beşiktaş’ın gündemine kadar birçok konuya değinen Çebi, TFF başkanlığını düşünmediğini söyledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaşanan sürtüşme hakkında konuşan Çebi, “Bizim işimizi bize bırakmasını beklerdim” dedi. Beşiktaş’ta takımdan ayrılması gündemde olan isimler hakkında konuşan Çebi, Cenk Tosun’un geri döneceği iddialarına da değindi.

Ahmet Nur Çebi’nin açıklamalarından satır başları:

“1 MİLYAR TL KAYBIMIZ VAR”

“Yayın gelirlerindeki düşüş, pandemi döneminde gerçekleşmeyen stat gelirlerimizde de 500-600 milyon TL'lik bir kaybımız var. Hemen hemen toplamda 1 milyar TL kaybımız var. Bu süreç olmasaydı, bugün borcumuz 1 milyar TL daha aşağıda olacaktı. Biz başarmak için çok uğraştık ve birçoğunu da başardık. Takipçi sayısını artırarak fenomen olma mücadelesi veren kişilere de camianın sahip çıkmamasını rica ediyorum. Enflasyonda taraftarlarımızın ekonomik sıkıntısını düşündük ve bu nedenle düşük fiyat politikası izledik.”

“KAPIMIZ ÇALINIYOR”

“Gelecekte uçuk kaçık bütçeler olmayacak. Yıldız almak çok kolaydır. Parayı verip sonra evinize gidiyorsunuz, sizden sonra gelenler acısını çekiyor. Hedefimiz yıldız almak değil, yıldız oluşturmak. 20 kişilik kadronun içinde 3-4 adet gençlere örnek olacak, takımın marka değerini artıracak önemli isimler olacaktır. Bunlardan birisi golcü olacaktır. Rıdvan dahil birçok altyapı oyuncumuz için kapımız çalınıyor. Kafamızdaki rakamları almadığımız sürece kimseyi yollamayız. Ersin'in arkasından gelen kalecimiz Emre'nin son maçtaki performansı, dediklerimizi yaptığımızın ispatıdır.”

“DAHA SAĞLIKLI KONTRATLARIMIZ VAR”

“Geldiğimiz gün de durum zordu, bugün de zor. Ama artık daha sağlıklı kontratlarımız var. Bundan sonra da daha sağlıklı kontratlar yapacağız. Ama ağır sorun hala duruyor. Bunun durması ve hafifletilmesi adına spor yasası yapıldı. İhtiyaç nedeniyle yapıldı bu yasa. Bu yasayı yapanları eleştirmek haddimize değil çünkü bizler bunları hak ettik. 100 yıllık çınarları, koskoca camiaları egolarımız yüzünden çok büyük borçların içine soktuk. Bu borçlar artık yürütülebilir değil. Zaten biz de bunun için buradayız. Bugün bu kadar sıkıntılı olmasaydı zaten 2 aday değil, 12 aday olurdu.”

“YAZARLAR AMA ADAY OLMAZLAR”

“Bazıları benim iyi yönettiğimi düşünüp aday olmamış olabilirler. Sosyal medyada sabahtan akşama kadar yazarlar ama aday olmazlar. Buraya gelmeyenler, başkalarını başkan adayı göstermek için dilekçe veriyorlar. Spor yasası bizi çok zorlayacaktır ancak bu da kulüplerin iyi yönetilmesini sağlayacaktır. Ancak bazı problemler var. Yöneticilerin borç verip alması gibi maddeler biraz daha rahat tutulabilirdi. Geçmişten gelen borçlar konusunda yeni yöneticilerin de sorumluluk almasıyla ilgili bazı sorunlar var. Buraya gelebilecek sağlıklı, iyi niyetli yüzlerce genç yönetici adayımız var. Onların da önünü kapatmamak lazım.”

“ELEŞTİRECEK BİR ŞEY BULAMAYINCA…”

“Hakem konusuna bir kez daha değinmemiz gerekecek. Hakemlerle ilgili elimizi masaya her vurduğumuzda problemi çözebilseydiniz, bugün bu konular konuşulur muydu? 50 yıldır her takım her maçın ardından bunu konuştu. Bir şeyi çözebilmek için sorunun olduğu yere gidip konuşacaksınız, elinizi orada masaya vuracaksınız. Ben görevimi yaptım. TFF ve MHK Başkanı'nın istifasını istemekle sorun çözülmez, sorun hakemlerde demiştim. Oradakiler gitmeli, yerine genç hakemler gelmeli. Eski hakemler artık yıprandı dedik ve sonuç olarak da bir operasyon yapıldı ama eksik kaldı. Beşiktaş'a zarar verenler kaldı, diğerleri gitti. Ben liste vermedim, tamamının değişmesi gerektiğini söyledim. Önümüzde yeni bir sezon başlıyor. Hakemler yenilenmeli, genç hakemlerin önü açılmalı. Demek ki ben gerekeni yapmışım. Eğer bu bir mesaj olmadıysa, başka ne yapmalıydım? Bizi eleştirecek bir şey bulamadıkları için hakemler üzerinden gidiyorlar. Bunlarla ilgili her türlü mücadeleyi verdim. Ancak operasyon eksik yapıldığı için hala düzelmiyor. İnşallah yeni gelecek olan TFF Yönetimi bunları düzeltir.”

“TFF’NİN BÜTÜN KURUMLARI İSTİFA ETMELİ”

“TFF'nin bütün kurumlarına da buradan sesleniyorum, istifa edin. Tahkim, PFDK dahil hepsi taraflı. Bu bir fırsattır, hakemleri ve kurulları değiştirelim. Tahkim'in son kararında da bunu gördük. Beşiktaş'ın tekrar edilme talebine evet demesi gereken Tahkim de umarım önümüzdeki haziran ayında yerinde olmaz. Artık daha genç olan herkese şans tanımalıyız. Türk futbolunun kurtuluşu için bütün kurullar değişmeli. Mevcut olanların haziran ayında koltuklarını bırakmalarını bekliyorum.”

TFF BAŞKANLIĞINA ADAYLIK İDDİASI

“Seçim haziran ortasında ve Beşiktaş seçimi mayıs ayının sonunda. TFF Başkanlığı için bir düşüncem olsaydı, Beşiktaş Başkanlığı için dün dilekçemi vermezdim. Sağlığım el verdiğince burada hizmet etmek istiyorum. Hakem operasyonunu ben yaptırtmadım ama bunun yapılması gerektiğini anlattım. Yapılan operasyon, benim ifadelerimin paralelinde olmuştur. Demek ki Beşiktaş’ıma zarar verenlerle gerekli şekilde mücadele etmişim. Ancak bu operasyon eksik yapıldı. Tamamı yapılmadığı için bu iş yürümedi ve sulandırılmaya başlandı. Özellikle çiçek verenler ve bu operasyon doğru değil diyenler ve hatta geri dönüşlerinde bir nebze sebebi olanlar, her maçtan sonra mağdurum diyenlerdir. Hem mağdurum diyorsunuz hem de bunu çözmek isteyenlere ‘Yanlış yaptın' diyorsunuz. Buyurun, bakalım önümüzdeki sezon neler olacak. Temenni ediyorum ki, yeni gelen TFF Yönetimi bütün kurulları ve eski hakemleri gönderirler. Benim kadar Türk futbolundaki bütün takımları mağdur etmişlerdir. Bu kadar şikayet edilen hakem topluluğuna düdük verip sahaya çıkarmak ‘Çok özelsiniz, sizden daha yetenekli genç çocuğumuz yok. Allah sizden razı olsun' demektir” ifadelerini kullandı.

“SERGEN’İN ARKASINDA DURMAYA KARARLIYDIM”

“Ne hikmetse bugüne kadar kimse bütçeyi yüzde 10 aşmamış ama borç 4 milyar TL'yi aşmış. Bugüne kadar denk bütçeler yapılmışsa, bu borç nasıl oldu, başka kulüplerin borçlarını mı bize ciro ettiler. Kulüp tüzüğüyle spor yasasında birbirine paralel maddeler var. Ben camiaya her şeyi açıkça anlatırım. Önder Karaveli'nin de, Sergen Yalçın'ın da arkasında durmaya kararlıydım. Sergen hocam 2 kez ayrılmak istedi. Daha fazlası kendisine eziyet etmekti, bunu yapmam. Önder hocamız Katar'da kupayı aldı, herkes alkışladı ama sonrasında yazılmayan kalmadı. Sonra hoca ben dayanamıyorum dedi. Abdullah Avcı da dahil, ben geldiğimden bu yana hoca göndermedim. Valerien Ismael'den çok ümitliyim ve Sportif Direktörlük sisteminin de arkasındayım. Biz yöneticiler olarak birçok işle uğraşırken, Ümraniye'yle de ilgilenemeyiz. Ben oradaki ekibin seçimlerine güveniyorum. Ismael hocanın bugüne kadar kaçırdığı U19 maçı yok. Her maç sonrasında çocuklarla ve hocalarla konuşuyor. Gençlere de güvendiğini ifade ediyor. Kendisi gitmek istemediği sürece arkasında duracağım. Hocamın gençlerle başaracağını düşünüyorum, başarısız olacağını düşünmüyorum.”

“O SÖZCÜ ALİ KOÇ’A SÖYLEMEDİM”

“Ali Koç'a, aileye ve bütün kulüp başkanlarına saygım var. Arkadan gelen bir arkadaşın ‘Elinizi masaya vurmuyorsunuz' diyen birisine ‘Şaklaban değilim' dedim. Rahmi Bey de, Koç Ailesi de çok önemlidir benim için. Ağaçlı yolda 2 çocuğun yaptığını ya provokasyon ya da bir anlık hiddet olarak düşünüyorum. Umarım bir daha hata yapmazlar. Benim de çok heyecanlı olduğum bir Fenerbahçe maçıydı. Ayrıca taraftarı bu şekilde galeyana getirmekle ilgili cümleler kurdum. Adaletten bahsediyorsanız bizim adımızı kullanmayın. Kendi maçlarınızdan örnek verin dedim. Belki niyeti o değildir ama o gün Beşiktaş Başkanı'nı zor durumda bırakmıştır. Türk futbolundaki adaletsizliği her kulüp başkanı dile getirebilir. Ali Koç da bununla ilgili konuşan bir arkadaşımız. Ama Beşiktaş için biz gerekeni konuşuruz.”

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR

“1959 öncesi şampiyonluklar herkese eşit olarak uygulanıp bir kurala dayanıyorsa, benim için sorun yok. Ama birinin işine yarıyor, diğerinin yaramıyor dersek, o zaman olmaz. Hak ve adalet söz konusuysa neden olmasın ama laf olsun diye yapılacaksa olmasın. Sorunları çözmek için insanlar gelip görev alacak. Dolayısıyla sağlıklı olan seçilmiş olur. Yabancı hakem konusu, benim sadece derbilerde olsun diye kullandığım bir ifadeydi. Genç Türk hakemlerin önünün açılması lazım. Taraftarlar bunu unutmuyor. 30 sene önceki maçın görüntüsü buluyor ve hakeme ‘Sen bizi bu maçta doğramıştın' diyor. Derbilere dışarıdan hakem gelmesi, mevcut olanların yıpranmasını engelleyecekti. Ama şimdi hepsi yenilenirse, dışarıdan hakem almaya gerek kalmaz.”

CENK TOSUN TRANSFERİ

“Cenk Tosun’la görüşmeye de devam ediyorum. Ancak ücret konusunda arada fark var.”

“EN AŞAĞILIK TAVIRLARIDIR”

“Trabzon'la olmamla ilgili olarak, yazan ve söyleyenlerin en aşağılık tavırlarıdır. Ben bu ülkenin bir yerinde doğmak zorundaydım ve Trabzonluyum. Trabzonsporlu değilim, Trabzonlu olmaktan da gurur duyarım. 30 senelik genel kurul üyesiyim. Bunu yazanlara yazıklar olsun. Beşiktaş taraftarının 15-20 milyon olduğunu düşünüyoruz, Beşiktaş'ta bu kadar doğan yok. Ben Beşiktaşlıyım. Trabzonspor'un başarılı olmasını istememi gerektirecek bir durum yok.”