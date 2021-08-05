Ahmet Nur Çebi’den aşı tavsiyesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı taraftarları corona virüsü aşılarını olarak yeni sezonda tribündeki yerlerini almaya davet etti.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi'nin ağustos sayısında camiaya ve taraftara seslendi. Siyah-beyazlıların resmi sitesinden Çebi imzalı paylaşılan yazı şöyle:

“Şampiyon futbol takımımızın yeni sezonda giyeceği formaları, Beşiktaş'ın evi olan İstanbul Boğazı'nda muhteşem bir tanıtım organizasyonu ile spor kamuoyuna tanıttık. Geçtiğimiz sezon ayrı kaldığımız taraftarımıza armağan etmiştik şampiyonluklarımızı ve “Şampiyon Sensin” demiştik. Yeni sezon formalarımızı da şerefiyle, hakkıyla “Beşiktaş Sensin” diyerek tanıttık. İnancıyla, çalışma azmiyle, karakteriyle, sabrıyla Beşiktaş sizsiniz.

Şampiyonlar Ligi'nde, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda futbolcularımız bu formalarla sahada mücadele ederken sizlerin de tribünde formalarınızı giyerek takımımızı destekleyeceğinizi biliyorum. Sokakta, çarşıda, ofiste, vapurda, otobüste, dolmuşta yeni sezon formalarımızı giyerek gururla, başınız dik, alnınız açık dolaşın. İmkanı olan taraftarlarımızın yeni sezon formalarını kendilerine, evlatlarına, arkadaşına hediye etmesini rica ediyorum. Yine imkanı olan taraftarlarımızdan yeni sezon formalarımızı imkanı olmayan taraftarlarımıza hediye edeceğini biliyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanını bayraklarımızla donattınız ve hep birlikte “Türkiye Siyah Beyaz” dedik. Şimdi de formalarımızı giyerek tribünleri Siyah Beyaz renklerle donatma zamanı. Bu vesileyle Covid-19 aşılarınızı yaptırarak sağlıkla ve özenle tribünlerdeki yerlerinizi almanızı bekliyorum.

Yeni sezon için çok çalışarak hep birlikte Beşiktaşımızın başarılarıyla mutlu olacağımız günler için yapılanmamızı sürdürüyoruz. Beşiktaş uğruna terinin son damlasına kadar mücadele edecek sporcularımızla takımımızı güçlendiriyoruz. Başarılı olacağına inanarak göreve getirdiğimiz ve desteklediğimiz Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın ile sözleşmemizi yeniledik. Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Ceyhun Kazancı'yı getirdik. Liyakatı önceliğimiz yaparak işinin ehli profesyonellerle çalışma prensibimizi uygulamaya devam ediyoruz. Yeni sezonda Ceyhun Kazancı'nın, Sergen Yalçın'ın ve futbol takımımızın başarılarının devamını diliyorum. Taraftarlarımızı armanın temsil edildiği her mecrada -her zaman olduğu gibi- desteğe davet ediyorum.

Türk futbolunun finansal çıkmazının sebeplerinden bir tanesi de kulüplerin iradelerini menajerlerin inisiyatifine terk etmiş olmasıdır. Aynı futbolcuya talip olarak futbolcunun gerçek değerinin üzerine çıkan ödemeler, kulüplerimizi finansal çıkmazların içine sokmuştur. Futbolcu transferlerinde kulüplerin birbirleriyle sağlıklı iletişim ve dayanışma içerisinde olması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Bildiğiniz gibi 2016 yılında hizmete açılan Vodafone Park'ın iskanını ve ruhsatını başkanlığını yaptığım yönetim kurulumuzun çalışmaları ile aldığımızı ve inşaat döneminden kalan mali sorumluluğu yerine getirdiğimizi müjdelemek ve hatırlatmak isterim.

Değerli Beşiktaşlılar! Kulübümüzün son yılına dair KPMG firması tarafından yapılan özel amaçlı inceleme sonuçlarını, gerçekleştireceğimiz ilk Mali ve İdari Genel Kurulumuzda kongre üyelerimizle paylaşmayı planlıyoruz.

Ağustos ayı içerisinde bir büyük zaferimizin yıl dönümünü milletçe kutlayacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım.”