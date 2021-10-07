Ahmet Nur Çebi’den Galatasaray ve Fenerbahçe’ye sert yanıt

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş-Sivasspor maçındaki hakem kararlarını eleştiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ve hakem istatistikleri yayınlayan Galatasaray'a canlı yanında sert yanıt verdi.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hem Fenerbahçe'ye hem de Galatasaray'a göndermede bulundu. TRT Spor'a konuk olan siyah-beyazlıların başkanı, Ali Koç'un Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maçtaki hakem kararlarını eleştirmesine yanıt verirken adaletsizliğin yanında olmadıklarını belirtti.

Ahmet Nur Çebi, “Bir kulübün başkanı algı yarattığımızı söylüyor ama algı yaratmak istesek Sivasspor maçı öncesinde yaratırdık. O gün söylenenleri de doğru bulmuyorum. Geçmişteki konular gündeme getiriliyor, galiba kendileri algı yaratmaya çalışıyor” dedi.

“DOĞRU BULMUYORUM”

Galatasaray’ın hakem istatistikleri yayınlamasına Ahmet Nur Çebi'nin yorumu ise şöyle oldu:

“Algı yaratılmaktan bahsediliyor. Galatasaray'ın hakem performansı incelemesi algının ta kendisi oluyor. Bunu federasyon yapıyorken bir kulübün yapmasını doğru bulmuyorum. Algı yaratmaya gerek yok. Galatasaray'ın yaptığı gereksiz. Belki bizim göremediğimiz bir nedeni vardır, o zaman pardon deriz. Ancak ‘Şu sebeple yapıyoruz' demediler.”

“DOSTLUKLARINI DESTEKLERİZ”

Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın attığı dostluk adımlarını değerlendirirken imalı konuştu:

“Bizim böyle bir sorunumuz yok. Her kulüple dostluk ilişkimiz var zaten. Devam etmesini arzu ederiz. Kasımpaşa maçından sonra hissetmiştim durumu, Ali Koç'un sadece Beşiktaş için konuşmasıyla. Rize maçından sonra Galatasaray için hiç konuşmadı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dostluk anlaşması, inşallah yapacakları ilk maçtan sonra da devam eder!”

“KAAN İÇİN ISRARCIYIZ”

Ahmet Nur Çebi, transfer için de konuştu. Çebi, “Kaan Ayhan'ın kapısını bıkmadan usanmadan çalacağız. Bunu dedik diye başkaları da çalmak ister. Oyuncu istiyor, biz istiyoruz. Kumaşı iyi de bir futbolcu” dedi.