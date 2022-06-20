Ahmet Nur Çebi’den istifa çağrısı: Yeni bir sürecin başlamasını diliyorum

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasında düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş’ın sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kurulları ve transfer çalışmaları hakkında konuştu.

TFF’nin yeni yönetimine destek vereceklerini dile getiren Ahmet Nur Çebi şu ifadeleri kullandı:

“TFF’nin yeni yönetimi göreve başladı. Kendilerine hayırlı olsun diyoruz. Seçimden önce farklı fikirlerimiz olabilir ama artık seçildikten sonra Beşiktaş olarak biz destek olacağız. Kaostan hiç kimse fayda elde etmiyor. İtiş kakış olduğu zaman hem kurumlar hem de Türk futbolu zedeleniyor. Bu sezon bunun olmamasını temenni ediyorum. Ümit ediyorum TFF’nin tüm kurulları istifalarını verir ve yenileri gelir. Aynı şeyleri hakemlerimiz için de söylüyorum. Eski hakemlerin, gençlere koltuklarını bırakmasını istiyorum. Türk futbolunun her biriminde yeni bir sürecin başlamasını diliyorum.”

“EKONOMİK OLARAK EL SIKIŞTIK”

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş’ın ekonomisini düşünerek hareket edeceklerini belirtti.

Merakla beklenen forvet transferi ile ilgili Ahmet Nur Çebi “Weghorst ile ekonomik olarak el sıkıştık. Sadece ailesiyle ilgili konu kaldı. Weghorst bize olumlu dönüş yaptığı zaman eğer başka bir golcüyle anlaşmamışsak kendisiyle imza atarız. Sörloth da Beşiktaş’ın istediği bir forvet… Listemizde Weghorst ve Sörloth dışında alternatif isimler de var. En iyisi olsun diye uğraşıyoruz. Muleka ve Muleka gibi oyuncular gündemimizde. Muleka tek alternatif değil ama kendisi beğendiğimiz bir oyuncu… Ekonomiyi asla göz ardı etmeden transfer yapacağız” dedi.

“RIDVAN YILMAZ TRANSFERİ BİTMEK ÜZERE”

Takımdan ayrılacak isimler ile ilgili ise Ahmet Nur Çebi “Rıdvan Yılmaz transferi bitmek üzere… Ersin Destanoğlu için de teklifler var. Aldığımız rakamlar 4 milyon Euro’ya kesin yakınsa da, diğer 2-2.5 milyon Euro’luk kısmın gerçekleşmesi %90'ın üstünde… Rıdvan’ın bir sonraki satışından %20 pay da alacağımız için, elde edeceğimiz gelirin 6-6.5 milyon Euro’dan daha fazla olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.