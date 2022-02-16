Ahmet Nur Çebi’den Murat Sancak’a çok sert tepki

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor ile oynadıkları maçta protokol tribününde kendisi ile birlikte maçı seyreden ve televizyonu kıran Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a sert sözlerle cevap verdi.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın maç sonu yaptığı açıklamalar ve gerginlikle ilgili konuşan Çebi, sert ifadeler kullandı. Teknik direktör Şenol Güneş ve Burak Yılmaz ile ilgili de konuşan Çebi, ‘Şenol Güneş hocayla bugüne kadar bir kelime konuşulmamıştır’ dedi. İşte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin açıklamalarından satır başları…

‘NE OLDU DA BU HALE GELDİK?’

”Adana Demirspor deplasmanındaki olaylar bizi üzdü. 65 derece sıcakta, onların tabiriyle güneşe kurşun sıktıkları sıcaklıkta takımımızı stat açılışına gönderdik. O günden, bugüne ne oldu da bu hale geldik? Sayın başkan bir anda öfkeyle kalkıp televizyonu kırıyor. Böyle bir ortamda önümüzde kalkıp televizyon kırılıyor. Bu tepkiyi bana gösterirseniz taraftar da bize ağıza alınmayacak sözler sarf eder. Bunları esefle karşılıyorum.”

‘DELİL VARSA SAVCILIĞA GİDİN’

”Nasıl oluyor da Adana Demirspor taraftarı Ersin’in kafasına para atabiliyor anlamış değilim. Sanki bir şey kurgulanmış gibi hissettim. Hakemlerle ilgili elinizde deliller varsa lütfen savcılığa gidin. Elinizdeki bilgi ve belgeleri savcılığa iletin. Aramızda ilişkilerimiz gayet iyiyken ne oldu da bu duruma gelindi? Beşiktaş kendilerine ne zarar verdi? Sayın başkanın, en azından benimle paylaşmasını istiyorum.”

‘4-5 AY SONRA HAKEMLER FETÖ’CÜ’

”Hakemlerin hata yaptıklarını ve bazılarının organize olduklarını söyledik. Sayın Murat Sancak’ın sadece Beşiktaş maçında ağzını açmaması dikkat çekicidir. Adana Demirspor ile İstanbul’da oynadığımız maçta canımız yanmışken, hakkımızı biz ararken yanımızda durmayan sayın Murat Sancak’ın 25 maç sonra ne oluyor orda deyip hakkını aramaya başlamasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bizim maçtan sonra söyledikleri de ortada. 4-5 ay sonra hakemler FETÖ’cü oldu.”

‘MURAT SANCAK BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDE Mİ?’

”Murat Sancak hızını alamıyor. Beşiktaş ve teknik direktör Şenol Güneş’le ilgili açıklama yapıyor. Şenol Güneş, önümüzdeki sezon Beşiktaş’ta diyor. Murat Sancak, Beşiktaş yönetiminde mi? Sayın Adana Demirspor başkanının Beşiktaş’ın Şenol Güneş’le imzaladı” açıklamasını neden yaptı. Bizden kendisine böyle bir görev verilmemiştir. Belki de Türk ve Dünya futbol tarihinde bir kulüp başkanı başka bir kulüple ilgili açıklama yapıyor.”

‘BENİM HOCAM VAR’

”Biz Şenol Güneş’e kıymetini verdik. Hocamızla devam edeceğiz dedim. Şenol Güneş hocayla bugüne kadar bir kelime konuşulmamıştır. Benim hocam var ve hocamla yola devam edeceğim, bunu beyan ettim. Ona güvenim sonsuz. Şu ana kadar Şenol Hoca’yla görüşmedim. Bir planım yok. Hocamız kıymetli. Ama ben hocamla yola devam ediyorum. Önümüzdeki sezondaki planlamam içinde Şenol Güneş şu anda yok.”

‘BALOTELLİ JUVENTUS’A GİDİYOR!’

”Mayıs ayında seçim var. Bu seçimden sonra buraya kim gelecek, nasıl olacak, hiçbiri belli değil. Sezon devam ediyor. Böyle bir sezon içinde, gelecek sezonun teknik direktörü hakkında konuşmam. Net söylüyorum, Şenol Hoca ile çalışmayı düşünmedim. Seçime büyük ihtimalle gireceğim, kazanırsam böyle olacak. Şenol Güneş’i de gereksiz yıpratıyoruz. İnsanlar bunu mu dememi istiyor; ‘Şenol Hoca ağzıyla kuş tutsa seneye bu takımda olamaz.’ Bu şekilde haberlerin arkasında hangi planlar var, bilmek istiyorum. Beşiktaş ile ilgili konuları pek bilmiyorum ama (espri yapıyorum) Adana Demirspor teknik direktörü Trabzonspor’a, Balotelli Juventus’a gidiyor. Beşiktaş hakkında bir şey diyemem ama Adana Demirspor hakkında konuşabilirim!”

”Eskiden yapılmış yükü ağır sözleşmelerle tekrar anlaşamazsak yollarımızı ayıracağız. Bunların yarı fiyatına kreatif oyuncular bulmaya çalışacağız. Bunlar olmasa da alt yapıdan bulacağız. Önder Hoca’nın varlığı bunun için önemli. Bunlar bunlar sakatlandı, hamle yapacak durumum yok diyor.”

“BURAK YILMAZ VE ŞENOL GÜNEŞ İLE İLGİLİ TASARRUFUMUZ YOK”

”Burak Yılmaz ve Şenol Güneş ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz yok. Olağanüstü bir durum olursa bilmiyorum. Önder Karaveli hoca ile yola devam ediyoruz. Hocamızın kalbini kıranlar devam ettiği müddetçe ne kadar devam edeceğiz bilmiyorum. Belki eleştiriler olabilir ama Şenol Güneş gelecek söylemlerinin altında başka şeyler olabilir. Bu konu benim için bitmiştir.”

“CENK SEZON SONUNDA İSTANBULDA OYNAMAK İSTERSE ONU KUCAKLAYACAĞIZ”

”Herkesin Mayıs sonundaki lige konsantre olmasını istiyorum. Batshuayi, Cenk Tosun ve Pjanic’i seviyorum. Ama bütçemiz belli. Canım cennet istiyor, günahlarım bırakmıyor. Bizim bütçemiz onların aldıklarının çok altında. Eğer bizim teklif ettiğimiz rakamları kabul ederlerse olur. Aksi takdirde yolları ayırırız. Cenk Tosun sezon bitsin sonra konuşacağız. Şu anda başka takımın futbolcusu. Hem benim, hem bağlı olduğu takım için doğru olmaz. Sözleşmesi bitsin burada oynamak isterse onu kucaklarız. Giderken de söylemiştik. Gelirse buranın kapısı ona açık.”

”Benim yerime Murat Sancak konuşuyor, ondan kalan boşluğu doldurabilirsek konuşacağız. Medya biraz haksızlık yapıyor. İnsanların başarı ve başarısızlığını konuşabilirsiniz. Ancak arkasında art niyet olmamalı. Miguel özgür bir insandır. Şenol Hoca ile fotoğrafını sordum. ‘Sevdiğim bir hoca ve yemek yedik’ dedi. Dikkat edilmesi gerek ama birileri iftira atacak diye, sevdiklerinizle mi görüşmeyeceksiniz?”

”Seçime daha üç ay var. Çok uzun bir süre. Benim hazırlanmamı gerektiren bir süreç değil. Diğer arkadaşlar kendini anlatacaklardır. Ben 6.5+2,5 yıl Beşiktaş’ın içindeyim. Benim onlara anlatacak bir şey yok. Ara sıra yorgunum diyorum ama onu kullananlar var. Yorulduğumda daha iyi açılıyorum.”