Ahmet Nur Çebi’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gece saatlerinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden siyah-beyazlı kulübün eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş, Süper Lig’e verilen arada hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun gece saatlerinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Çebi, Mahmutyazıcıoğlu’yla bir süre beraber yöneticilik yaptıklarını ve hayatını kaybetmesine çok üzgün olduklarını belirtti.

Siyah-beyazlıların kamp yaptığı Antalya’da basın mensuplarına konuşan Ahmet Nur Çebi, “Sayın Şafak kardeşimizin ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Annesine, babasına, çocuklarına, eşlerine, yakınlarına sabır diliyorum. Beşiktaş’a hizmet etti. Camia olarak yaptıklarıyla ilgili kendisini minnetle anacağız” dedi.

“NEDEN OLDUĞU BİLİNMİYOR”

Ahmet Nur Çebi ayrıca “Talihsiz bir olay, neden olduğu bilinmiyor. Çok üzüldüm. Kendisiyle 2-3 yıl çalışma arkadaşlığım oldu, rahmet diliyorum. Hayat devam ediyor, takımı burada… Sevdiği renkler, Beşiktaş… Biz de camia mutlu olsun diye uğraşıyoruz. O da Beşiktaş’ın başarılı olmasını isterdi. Nur içinde yatsın. Sizler de kendinize iyi bakın, burası serin biraz. Gençliğinize güvenmeyin” ifadelerini kullandı.

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