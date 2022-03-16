Ahmet Nur Çebi’den Talisca açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni sponsorluk anlaşmasında Suudi Arabistan mutsuz olan ve ayrılması beklenen Talisca hakkında gelen soruya cevap verdi.

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Beşiktaş’ın 12 milyon 2500 Bin Euro+KDV olarak anlaştığı yeni sponsorluk duyurusunun basın toplantısı yapıldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, anlaşmaya dair açıklamalardan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çebi, eski futbolcuları Anderson Talisca hakkında sorulan soruya cevap verdi. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’dan ayrılması gündemde olan ve menajerinin sözleşme feshi görüşmeleri için kulüple masaya oturduğu iddia edildi.

Siyah-beyazlı takımda forma giydiği iki sezonda başarılı performans gösteren Brezilyalı oyuncu önce Çin ardından da Suudi Arabistan’a transfer olmuştu.

28 yaşındaki 10 numara için Ahmet Nur Çebi’ye “Sponsor transfer yapacak mı?” sorusu soruldu. Beşiktaş Başkanı ise şöyle cevap verdi;

“Getirene getirme denmez. Taraftar birini istiyorsa, siz de onu getirirseniz, ben yapınca beni göklere çıkarıyorlar, benim yerime siz göklere çıkarsınız. Akıllarına bunu sokuyorsunuz, iyi yapıyorsunuz. Onlar da anlıyorlar. Üstüne iyi bir futbolcu da getirirseniz, bundan daha fazlasını istiyorsanız, bu konu taraftar için çok önemli. Talisca da olabilir, daha iyisi de olabilir. Neden sınırlıyorsunuz ki? Kur sabitlemesi yok. Ben hiçbir oyuncuma kur sabitleyemedim. Çok denedim ama olmadı maalesef! Kur sabitlemesi olmayacak. Belki de Türk lirası değer kazanacak. Ekonomimiz hep böyle gidecek değil, düzelecektir.”