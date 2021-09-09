Ahmet Nur Çebi’den tarihi ikna! Demirören’in 100 milyon TL’lik alacağı…

Ahmet Nur Çebi’nin yoğun çabaları sonuç verdi. Eski başkan Yıldırım Demirören 100 milyona yakın alacağının büyük kısmını bağışlama kararı aldı.

Ali AYDIN

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BEŞİKTAŞ'TA Ahmet Nur Çebi başkanlığında kulübü zora sokacak krizler bir bir çözülmeye devam ediyor… Çebi, Divan Kurulu Toplantısı'nda “Buradan müjdeleyim. Sayın Yıldırım Demirören alacağını kulübe bağışlayacak” ifadelerini kullanmıştı. Demirören'den de bu konu hakkında tarihi adım geldi. Eski Başkan'ın 100 milyon TL'lik alacağının bir kısmını ‘Bırakmam Seni' kampanyası kapsamında kulübe bağışlayacağı öğrenildi. Başkan Çebi'nin samimi yaklaşımı Demirören'in bu kararında etkili oldu.

SPONSOR KATKISI KOÇ'TAN

SİYAH-BEYAZLILARDA Ahmet Nur Çebi'nin göreve gelmesiyle birlikte camianın önde gelen isimleri maddi katkıda bulunarak ön plana çıktı. Başta Başkan Ahmet Nur Çebi kendi cebinden şu ana dek kasaya 150 milyon TL'lik maddi girdi sağladı. Her dönemde katkısını esirgemeyen Rahmi Koç, forma sponsorluğuyla birlikte önemli para bağışları yaptı. Çebi'nin görev süresi boyunca kulübe katkı verecek bu hamlelere devam edeceği ifade edildi.

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KAZANARAK DEVAM EDELİM

KARTAL, Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam ederken Teknik Direktör Sergen Yalçın,

oyuncularını milli arada motive ediyor. Milli takımlara giden futbolcuların dışındaki isimlerin yer aldığı antrenmanda ekibiyle birlikte analizler yapan Yalçın, galibiyet serisi he defliyor. Yalçın, “Milli ara bitti. Artık herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirsin. Puan kaybı yaşamadan yolumuza devam edelim. Beşiktaş'a yakışır bir şekilde futbolumuzu oynayalım” dedi.