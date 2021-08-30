Ahmet Nur Çebi’nin aracını çalan hırsızlar yakalandı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Mercedes marka aracı evinin önünden çalındı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis aracı Maslak’ta bir oto sanayide buldu. Otomobili çalan şüphelinin 3.5 milyonluk lüks aracı 200 bin liraya sattığı anlaşıldı.

Habip ATAM

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Olay, İstanbul Üsküdar'da yaşandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Mercedes S350 marka aracı Üsküdar'daki evinin önünde çalındı. İddiaya göre şüpheli, güvenlik görevlisi tuvalete gidince kulübeye girerek aracın anahtarını aldı. Daha sonra otomobile binen şüpheli kayıplara karıştı.

MASLAK'TA SANAYİDE BULUNDU

Olayın bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Araştırmalarda, aracın izine Maslak’ta bir sanayide ulaşıldı. Sahte plakayla bulunan araçla ilgili 2 kişi yakalandı.

200 BİN LİRAYA SATTILAR

Şüphelilerin 3.5 milyonluk aracı 200 bin liraya satın aldıkları belirlendi. Polis ekipleri şüphelilere aracı satan kişinin Anıl K. olduğunu tespit etti. O şüpheli de baskınla yakalandı.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler Anıl K. (23), Eren Y. (38) ve Savaş Ç. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sanayi sitesinde bulunan araç ise emniyete götürüldü.