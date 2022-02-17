Ahmet Nur Çebi’nin Covid-19 testi 3. kez pozitif!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin rutin olarak yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Çebi daha önce 2 kez daha koronavirüse yakalanmıştı.

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Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi’nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Siyah – beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye rutin kontroller gereği Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz.”

ÜÇÜNCÜ KEZ YAKALANDI

Beşiktaş Başkanı, koronavirüs pandemisinin başından itibaren üçüncü kez hastalığa yakalandı. İlk olarak Mayıs 2020’de testi pozitif çıkan Ahmet Nur Çebi, Aralık 2020’de de koronavirüse yakalanmıştı.