Ahmet Nur Çebi’yi bekleyen zorlu süreç

Beşiktaş'ta ikinci başkanlık dönemine başlayacak olan Ahmet Nur Çebi ve yeni yönetimini oldukça zor günler bekliyor.

Doğan GÜNDOĞDU

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Fuat Çimen'le girdiği başkanlık yarışında 4423 oyun 2777'ini alarak yeniden seçilen Ahmet Nur Çebi'yi dünden daha zor günler bekliyor.

Genel kurul üyelerinin 397 boş oy atması ve Ahmet Nur Çebi'ye fazla destek vermemesi ‘Büyük' bir uyarı olarak göze çarptı. Bu tablo karşısında hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş Başkanı, “İşimiz zor, yolumuz uzun” diyerek zor günlerin mesajını verdi.

Peki Ahmet Nur Çebi'yi nasıl bir süreç bekliyor?

KADRO SİL BAŞTAN

En önemli konuların başında futbol takımının gelecek sezon nasıl bir yapı içinde olacağı geliyor. 14 futbolcunun sözleşmesi sona erdi ve yollar ayrılıyor. Teknik Direktör Valerien Ismael ile siyah-beyazlı yönetimin ince eleyip sık dokuyup gelecek sezon Süper Lig'de zirveyle yarışacak bir kadro kurması gerekiyor. Kadro maliyetini de düşürecek olan siyah-beyazlı idarecileri oldukça zorlu bir yaz dönemi bekliyor.

İKİ AY SÜRESİ VAR

Ağustos’ta Bankalar Birliği anlaşmasının ilk ödemesi yapılacak. Siyah-beyazlı kulüp, sabit gelirin en az yüzde 50'sini ilk taksit olarak ödemek zorunda. 5 milyar TL'ye yakın borcu olan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 2 ay içerisinde kaynak yaratma zorunluluğu var.

Ve bir diğer merak edilen soru altyapıdan yetişen altın gençler… Ersin, Rıdvan, Emirhan ve Serdar Saatçı ile yeni mukavele görüşmeleri başlayacak.