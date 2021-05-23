Ahmet Özdoğan: Tahkim Kurulu kararları artık sorgulanabilir oldu

Galatasaray eski yöneticisi Ahmet Özdoğan, açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Sedat Doğan'ın 2013 yılında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) verdiği, Tahkim Kurulu’nun da onayladığı cezayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyıp geçtiğimiz günlerde bu kararı lehine çevirmesini değerlendiren Özdoğan, şunları söyledi:

Sedat Doğan'a verdiği mücadele için hem Galatasaraylı olarak hem de Türk sporsever olarak çok teşekkür ediyoruz. Çünkü dokunulmayan denilen artık federasyon ve Tahkim Kurulu'na dokunulmuştur. Sedat Doğan’ın 2013-2014 yıllarında yaptığı bu başvuru çok önemliydi. Kendisi bunu 2021 yılına kadar takip etti. Bunu Türk futbolu için yaptı.

Sadece Sedat Doğan'a teşekkür etmemek lazım. Ünal Aysal'a teşekkür etmek lazım. Ünal Aysal da o dönemde Sedat Doğan'ın başkanıydı ve onun arkasında durdu.

Bugünkü karar sonucu Türk kamuoyu merak ediyor. Ne oldu? Örnek ile açıklayım. Daha iki gün önce Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Bu kararlarda Fenerbahçe Futbol AŞ idarecileriyle ilgili bir karar verilmesi lazımdı. Aynen okuyorum. ‘Fenerbahçe Futbol AŞ'nin kulüp televizyonunda ve kulüp resmi sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı federasyonun 38/4. Maddesin uyarınca 100 bin TL para cezası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son içtihatları nazara alınarak, açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaati ile cezanın kaldırılmasına’. Aynı şekilde yine iki yöneticiye daha ceza vermişler, onlar da kaldırılmış.

Tahkim Kurulu kararları artık sorgulanabilir oldu. Maçtan sonra bir yönetici demeç veriyordu. Hemen sportmenliğe aykırı hareket ve ceza veriyorlardı. Şimdi artık ceza veremezler. Şimdi bakacaklar, hakaret var mı, Türk sporuyla ilgili kötü bir söz var mı diye. Eğer yoksa bu ifade özgürlüğünde değerlendirilecek ve hiçbir şekilde ceza verme şansları olmayacak.

Türk futbolunda özgürlük geldi. Bunu kim getirdi, Galatasaray Spor Kulübü getirdi. Galatasaray Spor Kulübü öyle bir şekilde getirdi ki ilk Tahkim Kurulu kararlarında da ezeli rakibi Fenerbahçe'nin kulübü ve yöneticilerinin para cezasını kaldırma durumunda kaldılar. Galatasaray Spor Kulübü evrenseldir. Galatasaray herkes için öncüdür. Türk futbolu için öncüdür. O nedenden dolayı Sedat Doğan'a, Ünal Aysal'a, bunun arkasında olan Tüm Galatasaray camiasını kutlamak lazım.