AİHM kararı sonrası şampiyonluklar sorgulanabilir

SÖZCÜ'YE konuşan Galatasaray'ın eski yöneticisi Sedat Doğan, “Bu kararın ardından örneğin Fatih Terim'in suç unsuru içermeyen açıklamalarına karşı ceza alması takımının başında sahaya çıkamaması neticesinde oluşan tüm sportif ve mali kayıplar federasyon tarafından tazmin edilmelidir” dedi.

Sedat Doğan, AİHM'in kararının ardından değerlendirmesinde, “Gerçek bir hukuk devletinde bu durum ligin tescilinin etkilenmesine kadar gidebilir” ifadesini kullandı. Ünlü hukukçu, “Galatasaray'ın hakları bağırıp çağırarak veya klavye başında yazarak değil, hukuk ve akıl çerçevesinde ilgili merciler önünde ve doğru stratejilerle savunulur. Bu dava Galatasaray'ın Türk sporu adına kazandığı bir davadır” yorumunu yaptı.

“TFF’NİN SORUNU CİDDİ”

Sedat Doğan, “TFF, Nelson Mandela'nın vefatı üzerine kendisine ırkçılığa karşı verdiği mücadele ile şükranlarını sunan Drogba ve Eboue'ye, ‘siyasi mesaj' kisvesi altında ceza vermişti. Bu duruma sessiz kalamazdık. TFF'nin ciddi bir sorunu var! Bu yargılama sonunda ülke futbolunun hukuki yapısı anayasal maddeler ve kanunlarla yeniden düzenlenip, koruma altına alınmalıdır. Bu, AİHM kararı ile artık zorunlu hale gelmiştir” dedi.

Sedat Doğan, “Galatasaraylılara yıllar önce bir şeref sözü verdim! ‘Bu düzen yıkılana kadar bu işi takip edeceğim' dedim. Tevfik Fikret'in fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür bir evladı olarak Galatasaray adına bu hukuk savaşını vermek bizlerin asli bir göreviydi. Biz hak, hukuk ve G.Saray'ın bize verdiği akıl, irfan ve cesaretle mücadelemizi yaparız” diye konuştu.