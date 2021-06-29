AİHM kararı sonrası Sedat Doğan’dan TFF ve Kulüpler Birliği’ne çağrı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) kazandığı dava ile ülke futbolunda hukuki olarak yeni bir sayfa açan Sedat Doğan, Galatasaray yönetiminden sonra Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) “Yasal alt yapınızı yeniden kanunla güçlendirerek değiştirin” talebinde bulunurken, Kulüpler Birliği’ne ise, “Hakkınızı arayın” çağrısını yaptı.

İşte Sedat Doğan’ın ses getirecek resmi çağrısı:

TAHKİM KURULU MEŞRUİYETİNİ KAYBETTİ

1- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde görev yapmakta olan ve anlaşmazlıkların nihai çözüm makamı olarak; gerek T.C. Anayasası gerek TFF kuruluş Kanunu ve gerekse TFF Statü ve Talimatlarında yetkili makam olarak tarif edilen Tahkim Kurulunun, “Bağımsız ve Tarafsız” bir yargılama mercii olmadığı karara bağlanmıştır. Bu kararla birlikte Tahkim Kurulunun ve dolayısı ile Futbola ilişkin yargı organlarının ve verdikleri kararların meşruiyeti ortadan kalkmıştır.

YENİ SEZON BU ŞEKİLDE BAŞLAYAMAZ

2- Yukarıda anlatılan, “Geçerli ve meşru bir yargılamanın ortadan kalkması” durumu, ülkemizdeki her klasmandaki ligin oynanmasını ve tescilini otomatik olarak, hukuk gözlüğünden bakıldığında, imkansız hale getirmiştir. Bir diğer deyişle oynanacak her klasmandaki lig Tahkim kurulunun da almış olacağı kararlarla şekilleneceğinden “Nizalı” olacak ve AİHM önünde uzun yıllar sürecek yargılama süreçlerine sebep olacaktır. Liglerin oynanması esnasında birçok ihtilafın, örneğin sporcu ve teknik adamlara verilen cezaların maçların kaderini etkilediği ve gerek PFDK ve gerek diğer mercilerin aldığı kararların nihai yargı makamı olan Tahkim Kurulunun aldığı kararlarla düzenlendiği göz önünde bulundurulduğunda, Türk Futbolunda hukuki meşruiyetini yitirmiş olan tüm Tahkim ve yargılamaya ilişkin düzenlemelerin yeni sezon başlamadan TBMM dahil ilgili mercilerin müdahalesi ile yeniden yazılması ve onaylanması bir zorunluluktur.

TFF GERİYE DÖNÜK TAZMİNAT ÖDEYEBİLİR

3- Hatırlatmak gerekir ki AİHM'e yapılan başvuruların tarihleri 2013 yılı civarları olup AİHM bu başvuruları toplu olarak değerlendirmeye almış, bu başvuruları iki gurupta toplamış, ilk pakete ilişkin kararları 22.06.2020 tarihinde “AİHM Büyük Daire” den geçerek kesinleşmiştir. AİHM'nin vermiş olduğu ilk kararın kesinleşme tarihinden itibaren kulüplerimizin oyuncu, teknik adam ve yöneticilerine gerek ifade özgürlüğü kapsamındaki söylemlerden dolayı ve gerekse tüm diğer eylemlerinden ötürü verilmiş olan tüm cezalar, yetkili bir yargı organı olmaktan çıkmış olan Tahkim Kurulunun bu durumu karşısında, hükümsüz hale gelmiştir.. Bu sebeple; 22.06.2020tarihinden itibaren kulüplerimizin ve/veya yetkililerinin ödemiş oldukları para cezaları faizleriyle geri istenebilecektir. Yine oyuncu ve teknik adamların hak mahrumiyeti cezaları sebebiyle saha içerisinde bulunamamalarından ötürü kendilerinin veya kulüplerimizin uğradıkları sportif kayıplar ve bunların sebep olduğu muhtemel maddi kayıplar da tazminat hukuku çerçevesinde TFF den talep edilebilecektir.

ŞİRKET OLAN KULÜPLER TFF'YE BÜYÜK DERT OLUR

4- Unutmamak gerekir ki Süper Lig Kulüplerimizden 4 tanesi Ticaret Kanunu çerçevesinde kurulmuş ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde halka açılmış şirket statüsündedir. Bunların uğradıkları veya uğrayacakları zararlar doğrudan yatırımcıyı da ilgilendirdiğinden yukarıda bahsedilen hak kayıplarının giderilmemesi ve ileriye matuf olarak Anayasa, TFF yasası ve diğer mevzuatta AİHM kararlarına uygun düzenlemelerin yapılmaması futbol yönetimi ve organizasyonu açısından ciddi ekonomik ve hukuki sıkıntı yaratabilecek potansiyele sahiptir.

ÖZDEMİR DÖNEMİ DE SORUMLULUK TAŞIYOR

5- Tüm kulüplerimizin çokça yakındığı ve işleyişinden sıkıntı duyulan Tahkim Kurulu müessesesinin AİHM kararı ile de olsa yeniden düzenlenmesi mecburiyeti futbolumuzun; adil, demokratik ve hukuk temelinde bir düzene kavuşması için bir fırsattır. Bu fırsatın değerlendirilmesi Federasyonunuzun aktif girişimlerine bağlıdır. Her ne kadar geçmişten gelen yanlış düzenlemeler mevcut TFF'nin görev döneminden öncesine uzansa da 22.06.2020 de kesinleşmiş olan AİHM kararından sonraki döneme ilişkin sorumluluğu bulunmaktadır.

100 KULÜP ÜYESİ BAŞVURUDA BULUNDU

Galatasaray’a 100’e yakın kulüp üyesi Burak Elmas yönetimine yazılı başvuruda bulunarak, “Şampiyonluk ve bağlı tazminat haklarını talep edin” çağrısında bulundu.