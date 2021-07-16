AİHM milat olacak… Fenerbahçe TFF’nin kestiği cezaları tazmin edecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin TFF kurullarının bağımsız olmadığı ve PFDK'nın kestiği cezaların ‘fikir hürriyeti' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönündeki kararı Fenerbahçe'ye emsal oldu. Galatasaray eski yöneticisi Sedat Doğan'ın bu yöndeki başvurusunu ve yaşanan süreci yakından takip eden sarı-lacivertli kulüp, federasyona, geriye dönük başvurmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, kendilerine kesilen cezaların tespitini yapıyor. Kulüp, bayram sonrası cezaların iptali ve tazmini için TFF Tahkim Kurulu'na başvuracak.

RET HALİNDE İSTİKAMET AİHM

Ali Koç yönetimi, Fenerbahçeli yöneticilere ve kulübe verilen benzer cezaların da ekte yer aldığı bir dilekçeyle federasyona başvuracak. Sarı-lacivertli kurmaylar kararın olumlu çıkmasını bekliyor. Ancak kulüp, aksi yönde bir kararın çıkma ihtimaline de hazır. Böyle bir durumda Fenerbahçe konuyu AİHM'e taşıyacak. Yönetim, federasyonun AİHM kararını da göz önünde bulundurarak, geçmiş yıllarda Fenerbahçe'ye ve yöneticilere verilen para cezalarının iptal edilmesi gerektiğini savunup girişimlerde bulunacak.

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RAKİPLER DE ÖRNEK ALACAK

SARI-lacivertli kurmaylar, Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine de aynı yolu izlemeleri gerektiği çağrısında bulunacak. Fenerbahçe, bu konuda iki ezeli rakibine destek verebileceklerini de iletti. Bu kulüplerin de gereken adımı atacağı ifade ediliyor.

PİRŞEN VE BAKİ’NİN CEZALARI KALKMIŞTI

PFDK, ‘sportmenliğe aykırı' açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Kulübü'ne 100 bin lira, Alper Pirşen, Selahattin Baki'ye 30'ar bin lira para cezası vermişti. Tahkim Kurulu, bu cezalara yapılan itirazlar sonrası AİHM içtihatlarını nazara alarak, açıklamaları ifade hürriyeti kapsamında değerlendirmiş, söz konusu cezaları iptal etmişti.