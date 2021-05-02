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AIK taraftarından zeka kokan corona protestosu

İsveç'in köklü takımlarından AIK taraftarları, corona virüsü nedeniyle tribünlerin kapalı olmasını ilginç bir yöntemle protesto etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:07, 02/05/2021
Spor HaberleriFutbol
AIK taraftarından zeka kokan corona protestosu

İsveç hükümeti geçtiğimiz günlerde corona virüsü önlemleri kapsamında yeni kararlar alırken, spor ve kültür etkinliklerinde aşamalı rahatlama olacağı belirtildi.

Alınan kararlara göre, 17 Mayıs’tan itibaren, toplumdaki vaka sayısının azalması halinde maçlara 500 kadar seyirci alınabileceği ifade edildi. Ancak şu anda sadece 8 taraftarın tribünlere girmesine izin verilirken, AIK taraftarları Elfsborg maçından önce bir alışveriş merkezinde protesto düzenledi.

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Maçın oynanacağı Friends Arena’nın yanındaki bir alışveriş merkezinde toplanan yüzlerce taraftar, “Ulusal spor 8 kişiden fazlasını hak ediyor. Tüm saçma kısıtlamaları kaldırın” pankartı açtı.

AIK taraftarının yaptığı bu zeka içeren protesto, sosyal medyada birçok kesim tarafından övgü ve destekle karşılandı.

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Yayınlanma Tarihi:21:03,