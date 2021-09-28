Ajax-Beşiktaş (Canlı Yayın)

Beşiktaş, Ajax karşısında Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında! C Grubu'nda yer alan Beşiktaş, Hollanda deplasmanında Ajax'ın konuğu oluyor. Ajax-Beşiktaş maçının canlı yayın anlatımı ve tüm detayları anbean haberimizde...

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Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda yer alan Beşiktaş, gruptaki ikinci maçında Ajax’a konuk oluyor. Amsterdam Arena’da saat 19.45’te başlayan mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetiyor. Gruptaki ilk maçında sahasında Dortmund’u ağırlayan Beşiktaş 2-1 mağlup oldu. Ajax ise, ilk maçında Sporting Lizbon’u 5-1 yendi.

BEŞİKTAŞ’TA 12 EKSİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılamanın kadrosunu 12 futbolcunun eksik olduğu ortamda zorunlu kararlar alarak kurdu. Kaleci tercihini Ersin’den yana kullanan Sergen Yalçın, defansın sağında Rosier solunda Umut Meraş’ı oynatırken stoperde dün basın toplantısında söylediği gibi N’Sakala ve Serdar’a görev verdi. Orta sahada Josef-Kenan-Salih-Can ve Rıdvan’ı oynatan Yalçın, santrforda Batshuayi’i sahaya sürdü.

N’SAKALA BU KEZ STOPERDE

Beşiktaş’ta sakat futbolcuların çokluğundan dolayı kadroda mecburi değişiklikler yapıldı. Son lig maçında cezalı olan Rosier ve joker olarak sağ bekte de oynayan Necip’in sakatlığından dolayı N’Sakala’yı sağ bekte oynatan teknik direktör Sergen Yalçın, Kongolu sol beki bu kez stoperde oynattı. Siyah-beyazlılarda stoperler Vida ve Welinton sakat, Montero da Covid 19.Geniş kadroda stoperde de oynayabilen Necip,Mehmet Topal ve Atiba da sakat futbolcular arasında.

ON BİRDE 3 SOL BEK VAR

Beşiktaş’ın Ajax on birinde 3 sol bek birden bulunuyor. Bu futbolculardan sadece Umut Meraş gerçek mevkisinde oynarken, N’Sakala stoperde görev yapıyor. Rıdvan Yılmaz ise teknik direktör Sergen Yalçın tarafından orta sahada sol önde tercih edildi.

YEDEKLERDE SADECE 2 A TAKIM OYUNCUSU

Beşiktaş, eksik futbolcu sayısının 12 olmasında dolayı Hollanda’ya 3’ü altyapı, 2’si kaleci olmak üzere 17 futbolcuyla gelmişti. On bir oluşturulduktan sonra yedek kulübesinde A Takım seviyesinde sadece Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup yer aldı. Kulübedeki diğer 4 isim altyapıdan Berkay, Ege ve Emirhan ile yedek kaleci Mert Günok oldu.

JOHAN CRUYFF STADI TAMAMEN DOLDU

Karşılaşmanın oynandığı Johan Cruyff Stadı tamamen doldu. Hollanda kulübü günler öncesinden açıklama yaparak maçın biletlerinin tamamen satıldığını ilan etmişti. Hollanda’da yaşayan ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünün büyük bölümünü doldurdu.

AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Saaat 19.45’te başlayan Ajax-Beşiktaş karşılaşması Exxen’den şifreli olarak yayınlanıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı yayın anlatımı ve detayları Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz.

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